王定宇事件遭波及 范雲：被擷取一兩句話作文章

民進黨立委王定宇與黨部發言人顏若芳同居風波，牽扯大學時代曾跟同黨立委何欣純同居，也延燒到關心性別平權的同黨立委范雲。范雲昨晚在臉書還原3月19日受訪內容。「希望支持者放心，范雲仍是盡忠職守，捍衛應有的價值。」

范雲表示，這幾天收到一些關心的朋友來訊，非常擔心她因為王定宇委員的新聞事件，又變成被鎖定攻擊的沙包。面對現在的新聞生態，她每次受訪雖然都盡力想講得完整，但經常只被擷取一兩句話來作文章。

范雲指出，當時記者問會不會覺得王定宇確實是不太尊重女性，越來越看的出來呢？她回答「我想這個部分何欣純有為她自己發聲，那我覺得她已經講得很好！」

范雲說，如果有民進黨任何一位立委找她的話，如果釐清的確是受到傷害，當然會站出來，因為過去國民黨的受害的女性，找她的話，她也調查過後協助開記者會。只要有任何弱勢女性來找她的話，就個案的部分一定會去釐清，因為個案的部分都很複雜，會為她們發聲。

記者又問是不是應該提醒王定宇，多說多錯，以免牽扯更多無辜女性？ 范雲回「我想這應該很多人已經提醒過他。」

記者問民進黨是不是對顏若芳不公平？范雲說，顏若芳目前還是新聞部主任，並沒不是媒體說的「自行處分」，但，若有誤解還是要讓顏若芳自己說明。「這裡面你覺得還有什麼事情是我應該要照顧的性平議題，請告訴我。」

范雲說，在受訪時，記者問的問題她都直球回答。部分媒體直接下標「神隱」，實在很無奈。她都在立院開會，記者要找都找得到，要問的問題也都答。如果這樣叫神隱，那該怎麼做才不是神隱呢？

范雲說，從事性別運動近30年，公共的性別議題裡，沒有權力、沒有資源的弱勢者權益，向來是她非常關切的。她一向認為若涉及性霸凌、性騷擾、性侵害，都必須嚴懲。若是成人間的感情事，當事人就該誠懇面對，好好處理。

范雲說，王定宇的新聞事件，無端牽連很多女性。「而她們的應對進退，都表現出高度的氣度與尊嚴，展現了女性的力量。我非常佩服」。

范雲說，正如她在媒體受訪時所說的「認為何欣純委員回應得很好。」而身為民進黨員，她希望顏若芳可以早日重返發言的崗位，不要因為社會的偏見埋沒了女性的專業。