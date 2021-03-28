孫大千：民進黨對藻礁公投進行懷柔與抹黑並進危機處理

前立委孫大千在臉書表示，面對來勢洶洶的珍愛藻礁公投，民進黨正在進行懷柔與抹黑兩手並進的危機處理策略。顯然民進黨在面對捍衛地球珍貴自然景觀的公民海嘯時，既沒有誠意，也缺乏謙卑，只剩下無窮無盡充滿算計的賤招。

孫大千指出，行政部門一方面全國下鄉舉辦數百場的說明會，柔性訴求保全藻礁和電力充足必須忍痛做一個選擇；另一方面透過學者專家釋放政府願意針對興建位置再做出些微調整的可能，試圖裂解環團原本的堅定立場。

孫大千表示，除非經濟部願意將三接工程推出海岸線3至5公里，否則任何的調整仍然會對藻膠生態系造成致命的威脅。更惡劣的是，這樣的方案完全是在放話的階段，政府和環團根本沒有進行任何的對話及溝通。

孫大千說，同時，綠色網軍仍然沒有放棄抹黑粉紅風暴的力量，持續散播公投小組勾結國民黨的訊息，完全把投入連署工作的時代力量、民眾黨、以及獨派團體都當成隱形人，企圖將原本屬於自然資源保護的議題，轉移成為藍綠對決的格局。