【即時短評】選輸又如何？蘇揆手握資源、侯不得不低頭

新北市長侯友宜即便在2018市長選戰中大贏對手蘇貞昌29萬票，現在更是六都市長民調第一，聲望名列前茅的政治人物，但蘇貞昌卻從手下敗降搖身一變成了資源在手的行政院長，侯友宜要建設心中的新北市，要推進自己的政治路，漢子該彎的腰，一度都不能少。

侯友宜要大家不要把新北當成台北的衛星都市，還說新北市做大市。的確，新北這二年不論是汙水下水道接管率，還是捷運3環6線等交通建設，侯友宜的努力，已經反應在民調數字上，但如果沒有中央在經費上的挹注，侯友宜恐怕也有志難伸。

就拿現在最棘手的淡北道路來說，萬事俱備就差一紙行政命令，開工所需的30億元補助款，又回到要等交通部的路網調查報告出爐，才知有沒有譜，淡水區居民壓力侯友宜不是不知道，但蘇貞昌一天不點頭，漢子就必須多承受一天的壓力。

就算爭取到經費，第一個搶在鎂光燈前的恐怕也不是侯友宜。就以昨天蘇貞昌視察板橋特專三用地為例，新北市文化局在去年3月就將計畫內容送國發會，卻遲遲沒下文，沒想到蘇貞昌子弟兵張宏陸在今年2月才舉辦座談會，時隔一個多月蘇貞昌就來宣布要開發特專三，人在現場的侯友宜，也只能說一句「心存感激」。

不硬搶風頭、不愛逞口舌，是侯友宜的從政風格，但或許就是因為不爭面子，才能讓蘇貞昌高抬貴手換來裡子，讓自己的政治路走得更穩更長，才能像警察景仰的關老爺一樣，志在春秋。