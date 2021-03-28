台灣應推媒體議價法 許毓仁：使用者付費又解決假新聞

澳洲通過媒體議價法，規範網路平台須對使用內容、新聞付費，讓國內是否跟進引發討論。國民黨前立委、玉山科技協會秘書長許毓仁表示，使用者付費是合理方向，機制建立後也可減少當前假新聞充斥問題。

許毓仁更點名，行政院預計明年要整併推動設立數位發展部，那就應該相應推動立媒體議價法，這樣才能真正落實對數位環境的管制，促進正常發展，否則數位發展部就是名不符實。

許毓仁表示，目前台灣每年約有120億元網路廣告大餅，但約四分之三被谷歌（Google）或臉書（Facebook）等大平台賺走，但這些社群平台卻幾乎不用支出任何成本，形同做無本生意搾乾台灣經濟，台灣被網路殖民。

許毓仁說，谷歌與臉書這些社群媒體，把自己當成內容平台，就應該要負起平台責任，但現在這些平台引用國內媒體產製的新聞傳流量也不用付費，這些媒體甚至還要跟他們買廣告推播，關係極度不對稱。

許毓仁認為，若媒體議價法完成立法，媒體與社群平台關係會更正常化，在使用者付費下，相對也就會變相管制假新聞。至於立法後，是否造成跨國不公平競爭，許認為，問題在於政府沒有談判能力。

許毓仁說，法國近日也開始課俗稱數位稅的跨境網路稅，也是變相讓社群平台使用者付費；若國際氛圍已成，在骨牌效應驅使下，台灣沒理由不跟進。

國民黨立委賴士葆上周在立院質詢時，也曾表示，澳洲通過媒體議價法後，谷歌、臉書要付被引用內容的媒體費用，澳洲每年收到2300萬美元，歐盟也要跟進，台灣媒體也很辛苦，每天創造這麼多的內容，使用者付費，政府要不要跟進立法？

行政院長蘇貞昌回應，國家也注意世界各國動態，人家怎麼做，如果有好處，台灣當然也可以做，但相關部會目前沒有跟他說有這個計畫報告，會請有關部會去了解狀況，盤整時程與看要怎麼做，他也會再了解看看。