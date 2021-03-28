九二共識與時俱進說挨酸 左正東：官方協議政府才能改

國民黨前主席洪秀柱昨天舉辦護憲保台論壇，黨大陸部主任左正東代表主席江啟臣出席，卻因未來九二共識要如何與時俱進，引發火花。左晚間表示，九二共識不是國共協議結果，而是兩岸官方的協議，只有政府有權力改變。

左正東強調，國民黨現階段兩岸政策報告中主張：基於中華民國憲法的九二共識，應用以延續兩岸互動，並以此尋求互動方式與時俱進。

左正東表示，當然希望兩岸關係能夠全面正常化，兩岸官方互動能從背對背走向面對面，但距總統大選還有3年，到時兩岸與國際情勢如何？國民黨可爭取到那個層次？除官方互動形式，國際空間、兩岸經貿還有哪些可推動？都尚未可知。

左正東說，官方互動形式也涉及其他國家如何與我方政府互動，必須綜合來看；未來若有機會執政，對兩岸互動方式改變和國際地位提升，國民黨所設定理想值現在應保持模糊、保留最大空間，以便到時爭取最好結果。

左正東引述經濟學家傅利曼在「我們曾經輝煌過」書中文字：美國人每個個人都非常優秀，非常厲害，但多年來美國人很久沒有集體完成一件大事，這是當前美國之病，認為這不也是國民黨的「七年之病」？

左正東表示，從改革委員會階段，就有很多人呼籲辦黨內兩岸政策大辯論，但反對的人也非常多，就是擔心政策辯論最後成為人身攻擊，提供競爭政黨攻擊自己武器。

左正東說，用強烈的語言把不同意見的同志批評的體無完膚，或是把黨內同志貼上「小綠」或「紅統」的負面標籤，都不會讓這個黨更強大、團結，只會讓這個黨更脆弱，更分裂，當所有人能夠一起做一件事，這個力量才會是強大的。

左正東表示，沒有任何一個想法是絕對完美的，沒有任何一條路線是絕對正確，希望經過論壇的刺激，黨內能夠學習尊重不同意見，然後截長補短，一起為國民黨、為中華民國做大事。