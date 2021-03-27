江啟臣力推兩岸論述改革 趙少康：搞不清楚是什麼

國民黨主席江啟臣上任後大動作檢討黨兩岸論述，黨內還一度傳出要擱置九二共識，最後提出8點論述定調。但中廣董事長趙少康與黨前主席朱立倫今天在被問到江兩岸論述時，全都一頭霧水。趙甚至直言，搞不清楚江兩岸論述是什麼。

朱立倫下午出席護憲保台論壇前，受訪被問到江啟臣主政下的國民黨有把兩岸論述說清楚？朱表示，要從正面解讀，因為江是現任的黨主席，一定要遵照黨章來做。模糊說法，還一度讓媒體反問是否覺得江沒照黨章，讓朱趕緊澄清。

趙少康受訪時則直言，「我搞不清楚他（指江啟臣）兩岸論述是什麼耶」，沒有深入研究，不知道他講什麼話；批評國民黨兩岸政策就講不清楚，他也不知道國民黨兩岸政策是什麼，若「想學民進黨，選民選民進黨就好」。

不過趙少康也提到，國民黨在目前情況下，對於兩岸要拿出自己的主張來，和平、務實、交流缺一不可。

趙少康說，國民黨應該講真話，民進黨不對講民進黨，共產黨不對講共產黨，現在變得有一點躲躲閃閃，不敢講、不敢碰、怕被罵，誰搞得清楚國民黨兩岸論述是什麼？