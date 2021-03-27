韓國瑜訪抗癌鬥士動容喊「了不起」 也籲影片勿再製

高雄市前市長韓國瑜的「韓先生來敲門」，今天造訪一位年輕的「抗癌英雄」Henry李元亨。Henry在抗癌過程有許多體悟，之後更傳遞正能量，希望大家能注意健康、營養，遇到困難時不要往壞的方向想，要想如何去解決困難，讓自己過穩定、平凡、簡單的生活。對於這位年輕的抗癌鬥士，韓國瑜動容的用「了不起」讚嘆。

韓國瑜的「韓先生來敲門」系列公益影片已有24萬多的訂閱者，每一集都1、20萬的觀看次數，他在今天的影片下方註明：「未經著作權人事先書面同意，請勿將內容擅自再製，也請勿用於商業性質之分享、連結。」

Henry是國防大學軍校生，他說自己的作息正常，身強體健又年輕，2020年大學三年級時做了健檢，被診斷出‭鼻咽癌4期，自己一度難過的大哭，後打起精神和勇氣接受治療，在不到1年的時間裡，經歷 36次放射治療、6次化療；放射治療讓他感到相當痛苦，也失去味覺中「甜」的感覺，而且口腔黏膜潰爛嚴重，脖子像燒燙傷，整個黑掉、破皮，有領子的衣服都沒有辦法穿，吃東西會嘔吐，想吃的時候吃不下，想睡的時候睡不著。

雖然治療過程很痛苦，Henry沒有失去夢想，他反而做起Podcast播客節目，第一季談他生病與家人陪伴情形，第二季以「好享簡單」為主題，希望大家在生活中能著重在需要著重的部分，例如與家人相處的關係、自己的營與健康、財務管理分配等，讓自己過穩定、平凡的生活。

Henry說，人生不管那一個階段都會遭遇很大的困難，可能一時無法解決，但不要往壞的方向想，要去想怎樣來面對、解決，當問題解決之後，人生還是會很有希望、很可盼望的，也就是這個盼望讓他持續走下去。

Henry有個要好的女朋友，在他生病期間一直給他力量。不過，Henry說，接受治療期間他曾很「負能量」，常把負面想法講給女友聽，讓女友承擔，女友可能承受久了，有一次對他說自己沒有想過跟多有能力或多有錢的人在一起，可是很怕跟一個負能量很多的人在一起！那時候他受到衝擊，悟到這樣病痛的經歷也是人生的轉彎，是人生很重要的故事和養分，轉過去了，人生的故事就可以持續。

Henry提醒大家要多注意健康、營養和運動，他也會全力推廣健康的飲食與營養觀念，讓更多人了解營養和健康生活的重要。