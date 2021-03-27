影響住院機會? 柯文哲：送急診還是要打扮的光鮮亮麗

柯文哲下午應苗栗扶輪社之邀，在苗栗聯合大學以「生死之間」為題發表演講，自爆急診室的料，他說，甚麼叫做現實的社會，即使有一天被送到急診室，還是要打扮的光鮮亮麗，「因為這影響你住院的機會」。

柯文哲說，請不要懷疑，這是有台大醫院的科學根據，所以甚麼樣的病人會堆在急診室不能住院 ，病重快死了、巴士量表低、疾病太複雜不能住院，所以為什麼堆在急診室不能住院，「因為你太爛了 」所以不能住院。

柯文哲說，他我後來設了病房 ，病人送到台大醫院急診室，各科把病人撿上去，撿到最後大家都不收的，按照在急診室站留的時間，從最長的開始去住柯文哲的病房，所以他設了一個病房 ，收了全台大醫院最爛的病人，差不多就是全台灣最爛的病人，因為大家不要、大家都不收的就送去柯文哲的病房 ，後來他寫了本書叫熱血仁醫 ，那個台大叫7D病房，但他離開後就被取消了。

柯文哲也嘲諷，這故事是這樣，當醫生的目的是什麼，解除人類的痛苦，不管是心理的、身裡的 、病得太重 、病得太複雜，不好照顧? 「你這甚麼屁話，醫生不是要解決人類的痛嗎?」