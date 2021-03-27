羅智強：和平派被扣上「統」的大帽子

國民黨革命實踐研究院今天和明天在高雄市舉辦「打狗英雄聯盟研習營」，有40名青年報名參加，國民黨主席江啟臣明天下午將到營隊演講「國民黨再起之路」。院長羅智強今天表示，民主國家和非民主國家的區別在於有沒有強而有力的在野黨，如果整個社會都在打在野黨，是一種病態，在野黨也可以堂堂正正，雖千萬人吾往矣！他勉勵有意投入政治的年輕人要為自己創造機會。

國民黨籌辦的這場研習營昨天報到，今天和明天展開一連串研習內容，包括羅智強在內，與學員討論網路經營、媒體新聞現況、大數據與民調的分析，明天江啟臣會到場演講，另有民代、學者與學員進行綜合討論。

民進黨內不同派系的青年研習營辦得比國民黨持續且多，部分參加研習營且對公共事務、從政有興趣的學員還會被網羅協助民代做選民服務或選舉事務。國民黨營隊的學員是否也可能用這種方式進一步培訓？

羅智強表示，國民黨現在各方面資源比較短缺，但還是有一些民代助理的職缺，地方黨部也會有一些人力需求；另方面，對從政有興趣的年輕人也不一定要從誰的助理幕僚做起，也可以在自己工作崗位上做一些服務工作，像他自己從政的歷程中，很多舞台是自己創造的；如果真的對從政有熱忱，參加研習營只是引門，把門打開來，有一些經驗的傳承、從中得到學習，至於機會，常常是自己創造；如果認同國民黨的理念 認同台灣需要一個制衡的力量，舞台不會沒有，尤其現在是自媒體時代，很多年輕人自己就可以創造很多舞台。

羅智強向學員談到台灣現況，批判民進黨威權，強調國民黨的中心思想其實很明白，就是「台灣民主」、「兩岸和平」、「人民過好日子」，但是民進黨把兩岸關係窄化到「戰」與「不戰」兩個選擇，和平派沒有了，因為和平派被扣上「統」的大帽子。