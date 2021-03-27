羅智強：和平派被扣上「統」的大帽子
國民黨革命實踐研究院今天和明天在高雄市舉辦「打狗英雄聯盟研習營」，有40名青年報名參加，國民黨主席江啟臣明天下午將到營隊演講「國民黨再起之路」。院長羅智強今天表示，民主國家和非民主國家的區別在於有沒有強而有力的在野黨，如果整個社會都在打在野黨，是一種病態，在野黨也可以堂堂正正，雖千萬人吾往矣！他勉勵有意投入政治的年輕人要為自己創造機會。
國民黨籌辦的這場研習營昨天報到，今天和明天展開一連串研習內容，包括羅智強在內，與學員討論網路經營、媒體新聞現況、大數據與民調的分析，明天江啟臣會到場演講，另有民代、學者與學員進行綜合討論。
民進黨內不同派系的青年研習營辦得比國民黨持續且多，部分參加研習營且對公共事務、從政有興趣的學員還會被網羅協助民代做選民服務或選舉事務。國民黨營隊的學員是否也可能用這種方式進一步培訓？
羅智強表示，國民黨現在各方面資源比較短缺，但還是有一些民代助理的職缺，地方黨部也會有一些人力需求；另方面，對從政有興趣的年輕人也不一定要從誰的助理幕僚做起，也可以在自己工作崗位上做一些服務工作，像他自己從政的歷程中，很多舞台是自己創造的；如果真的對從政有熱忱，參加研習營只是引門，把門打開來，有一些經驗的傳承、從中得到學習，至於機會，常常是自己創造；如果認同國民黨的理念 認同台灣需要一個制衡的力量，舞台不會沒有，尤其現在是自媒體時代，很多年輕人自己就可以創造很多舞台。
羅智強向學員談到台灣現況，批判民進黨威權，強調國民黨的中心思想其實很明白，就是「台灣民主」、「兩岸和平」、「人民過好日子」，但是民進黨把兩岸關係窄化到「戰」與「不戰」兩個選擇，和平派沒有了，因為和平派被扣上「統」的大帽子。
他說，民主國家和非民主國家最大的區別在於民主國家有強而有力的在野黨，如果整個社會都在打在野黨，那是病態；現在台灣需要新的力量，不是為國民黨，是為奄奄一息的台灣民主。
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