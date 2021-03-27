九二共識應避談？與時俱進？洪秀柱論壇江系發言爆火花

國民黨主席七月底改選，前主席洪秀柱今辦護憲保台論壇邀有意參選者談黨兩岸政策。但討論九二共識存廢與如何與時俱進時，親近現任主席江啟臣的立委林為洲與黨大陸部主任左正東接連遭質疑，意外爆火花。

曾主張兩岸論述應從九二共識一中各表向前跨一步為一中同表的洪秀柱，今天在自辦的護憲保台論壇中表示，九二會談是破局的，九二共識是兩岸函電往來形成，只是我們叫一中各表，對岸是兩岸不表，批評民進黨愛講會談，才說沒有共識。

洪秀柱也詢問林為洲，現在九二共識內涵眾說紛紜，黨內現在也有人認為談統與九二共識將影響選票，難道絕口不談可以贏得選舉？

林為洲回應，九二共識在馬政府執政時較正面，維持一定兩岸互信，但蔡總統當選後不承認，二○一九年大陸國家主席習近平兩制台灣方案談話被民進黨抹成九二共識等於一國兩制，再加上後來的反送中事件，國民黨反背上九二共識重擔。

林為洲說，九二共識被曲解後歷次選舉，兩岸政策從以往是國民黨能維持兩岸和平、促進交流的正面王牌，變成負擔，現在有必要好好闡述真正九二共識，讓全民了解真意，甚至讓兩岸坐下來再建立共識，但民進黨執政要坐下來談很困難。

林為洲答覆，洪秀柱直言，「對答案不是非常滿意」。

而代表江啟臣出席的左正東也提到，二○一九年劇烈變化對國民黨帶來挑戰，黨務改革委員會想把論述釐清，最後作出「不能只有九二共識，還要說清楚原則底線」結論，江也提出江八點論述國民黨兩岸政策。

洪秀柱追問，黨中央要如何讓九二共識與時俱進？左正東回應，九二共識是兩岸對話基礎，是要與時俱進，但還不到時候談這個問題的時候，因為國民黨仍在野，執政後要怎麼與對岸互動要到時才會比較清楚。

左正東說法引發中廣董事長趙少康質疑，兩岸是國民黨強項，即使在野也可跟對岸建立橋樑，像日前鳳梨的事情也可去大陸處理，不能袖手旁觀；現在國民黨不太願意碰九二共識，民進黨又講不出一個可取代方法，就卡在這。