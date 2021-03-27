快訊

回家撞見小偷遭刺心臟！他奔50公尺痛苦倒地 送醫身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

九二共識應避談？與時俱進？洪秀柱論壇江系發言爆火花

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席七月底改選，前主席洪秀柱昨辦護憲保台論壇邀有意參選者談黨兩岸政策。但討論九二共識存廢與如何與時俱進時，親近現任主席江啟臣的立委林為洲與黨大陸部主任左正東接連遭質疑，意外爆火花。記者周志豪／攝影
國民黨主席七月底改選，前主席洪秀柱昨辦護憲保台論壇邀有意參選者談黨兩岸政策。但討論九二共識存廢與如何與時俱進時，親近現任主席江啟臣的立委林為洲與黨大陸部主任左正東接連遭質疑，意外爆火花。記者周志豪／攝影

國民黨主席七月底改選，前主席洪秀柱今辦護憲保台論壇邀有意參選者談黨兩岸政策。但討論九二共識存廢與如何與時俱進時，親近現任主席江啟臣的立委林為洲與黨大陸部主任左正東接連遭質疑，意外爆火花。

曾主張兩岸論述應從九二共識一中各表向前跨一步為一中同表的洪秀柱，今天在自辦的護憲保台論壇中表示，九二會談是破局的，九二共識是兩岸函電往來形成，只是我們叫一中各表，對岸是兩岸不表，批評民進黨愛講會談，才說沒有共識。

洪秀柱也詢問林為洲，現在九二共識內涵眾說紛紜，黨內現在也有人認為談統與九二共識將影響選票，難道絕口不談可以贏得選舉？

林為洲回應，九二共識在馬政府執政時較正面，維持一定兩岸互信，但蔡總統當選後不承認，二○一九年大陸國家主席習近平兩制台灣方案談話被民進黨抹成九二共識等於一國兩制，再加上後來的反送中事件，國民黨反背上九二共識重擔。

林為洲說，九二共識被曲解後歷次選舉，兩岸政策從以往是國民黨能維持兩岸和平、促進交流的正面王牌，變成負擔，現在有必要好好闡述真正九二共識，讓全民了解真意，甚至讓兩岸坐下來再建立共識，但民進黨執政要坐下來談很困難。

林為洲答覆，洪秀柱直言，「對答案不是非常滿意」。

而代表江啟臣出席的左正東也提到，二○一九年劇烈變化對國民黨帶來挑戰，黨務改革委員會想把論述釐清，最後作出「不能只有九二共識，還要說清楚原則底線」結論，江也提出江八點論述國民黨兩岸政策。

洪秀柱追問，黨中央要如何讓九二共識與時俱進？左正東回應，九二共識是兩岸對話基礎，是要與時俱進，但還不到時候談這個問題的時候，因為國民黨仍在野，執政後要怎麼與對岸互動要到時才會比較清楚。

左正東說法引發中廣董事長趙少康質疑，兩岸是國民黨強項，即使在野也可跟對岸建立橋樑，像日前鳳梨的事情也可去大陸處理，不能袖手旁觀；現在國民黨不太願意碰九二共識，民進黨又講不出一個可取代方法，就卡在這。

國民黨前主席朱立倫則說，國民黨兩岸論述最重要的目標就是希望兩岸和平，基礎就是中華民國憲法與國民黨黨章；九二共識絕不是一國兩制，一中各表的一中就是中華民國，兩岸交往重要精神不僅要求同存異，還要求同尊異，甚至化異。

國民黨主席七月底改選，前主席洪秀柱昨辦護憲保台論壇邀有意參選者談黨兩岸政策。但討論九二共識存廢與如何與時俱進時，親近現任主席江啟臣的立委林為洲與黨大陸部主任左正東接連遭質疑，意外爆火花。記者周志豪／攝影
國民黨主席七月底改選，前主席洪秀柱昨辦護憲保台論壇邀有意參選者談黨兩岸政策。但討論九二共識存廢與如何與時俱進時，親近現任主席江啟臣的立委林為洲與黨大陸部主任左正東接連遭質疑，意外爆火花。記者周志豪／攝影

九二共識 國民黨 洪秀柱 林為洲

延伸閱讀

辦論壇漏邀韓國瑜？洪秀柱：不知道他到底要幹什麼

影／推反萊豬公投 國民黨4月10日起全台百場活動、2造勢宣講

國民黨擬串聯公民團體 盼與政府辯論萊豬藻礁政策

國會混戰！堅持組疫苗調閱小組 林為洲：國民黨好想贏

相關新聞

九二共識應避談？與時俱進？洪秀柱論壇江系發言爆火花

國民黨主席七月底改選，前主席洪秀柱昨辦護憲保台論壇邀有意參選者談黨兩岸政策。但討論九二共識存廢與如何與時俱進時，親近現任...

影／支持重啟核四被酸豬隊友 馬英九難忍這口氣有話說

前總統馬英九支持重啟核四的說法，被政界名嘴酸是「藍營豬隊友」。馬英九相當不以為然，下午記者問他對核四問題及日本重啟核能電...

撞臉職棒啦啦隊「小龍女」網笑瘋 高嘉瑜：隱藏技能曝光

中華職棒味味全龍昨（27日）天母主場開幕戰，最終以3比0擊敗富邦悍將，眼尖的網友發現，味全龍其中一名啦啦隊女孩，長像激似民進黨立委高嘉瑜，引發網友熱議，而高嘉瑜也在臉書發文...

羅智強：和平派被扣上「統」的大帽子

國民黨革命實踐研究院今天和明天在高雄市舉辦「打狗英雄聯盟研習營」，有40名青年報名參加，國民黨主席江啟臣明天下午將到營隊...

「共機擾台越飛越近」吳怡農：台灣只有一個選擇

民進黨台北市黨部主委吳怡農今天表示，中共軍機擾台的路線，離台灣愈飛愈近，甚至到了我東南防空識別區，可能只會愈來愈嚴重，台...

綠營提不提公投對案都為難 循「反罷捷」遍地式說明會是解方？

重啟核四、反萊豬、公投綁大選及珍愛藻礁四項公投案進逼，民進黨陷入是否提出公投對案應戰的兩難。主戰派盼藉由提對案，表達捍衛政策決心，也更能號召支持者參與投票；黨內另一股強烈聲浪主張，只要8月28日前，遍地開花式地向社會說明，凸顯藍營政治操作公投，同樣能凝聚綠軍投下反對票，先前「反罷捷」的成功模式，就是很好的參考案例。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。