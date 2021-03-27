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撞臉職棒啦啦隊「小龍女」網笑瘋 高嘉瑜：隱藏技能曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
味全龍其中一名啦啦隊女孩小映，長像激似民進黨立委高嘉瑜。圖／擷取自高嘉瑜臉書
味全龍其中一名啦啦隊女孩小映，長像激似民進黨立委高嘉瑜。圖／擷取自高嘉瑜臉書

中華職棒味味全龍昨（27日）天母主場開幕戰，最終以3比0擊敗富邦悍將，眼尖的網友發現，味全龍其中一名啦啦隊女孩，長相激似民進黨立委高嘉瑜，引發網友熱議，而高嘉瑜也在臉書發文表示「今天好多人問我，何時開始兼職職棒啦啦隊了」。

高嘉瑜在臉書分享與自己「撞臉」的啦啦隊女孩照片，笑說有很多人問，什麼時候開始兼職職棒啦啦隊了，文末還標註關鍵字「不只會唱歌」、「隱藏技能曝光」，另外她也分享自己開球照片表示「除了啦啦隊，看看這架勢，原來對於投球也是略懂」。

貼文一出吸引大批網友留言「被立委耽誤的唱跳歌手」、「終於尋獲失散多年的妹妹」、「毫無違和感」、「立委薪水應該不太夠...是不是該修法了」、「被政治跟唱歌耽誤的啦啦隊員」、「真的超像，可以安排去唱歌」。

而這名味全龍啦啦隊「小龍女」成員叫小映，個人臉書與IG（Instagram）經常分享自己的生活點滴以及擔任啦啦隊心得，十分陽光可愛。

高嘉瑜分享自己開球照片表示「除了啦啦隊，看看這架勢，原來對於投球也是略懂」。圖／擷取自高嘉瑜臉書
高嘉瑜分享自己開球照片表示「除了啦啦隊，看看這架勢，原來對於投球也是略懂」。圖／擷取自高嘉瑜臉書

高嘉瑜 臉書

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