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影／支持重啟核四被酸豬隊友 馬英九難忍這口氣有話說
前總統馬英九支持重啟核四的說法，被政界名嘴酸是「藍營豬隊友」。馬英九相當不以為然，下午記者問他對核四問題及日本重啟核能電廠有什麼看法，他說，民進黨政府把核能拿來政治操作，根本不管國計民生。
馬英九還說，「福島核災」受害國日本最近已有9座核能電廠重啟，還有118家正申請恢復營運，因日本使用天然氣已無法負擔影響到國家安全，希望核能占比能夠到22%；日本是很務實的國家，與日本狀況類似的台灣，用電與能源問題，政府必須向人民說清楚講明白。
馬英九辦公室16日發表「支持重啟核四」聲明，馬英九認為，核能有助電力來源穩定，減少天然氣使用就可讓藻永存；他下午到台南關廟關心鳳梨產銷現況，離開前被問到「以核能護藻礁」相關問題時，馬英九質疑，政府將50%的能源配比放在天然氣「非常危險」，因為台灣的安全存量只有七天，而且全部靠進口。
馬英九特別提到，日本即使發生福島核電廠爆炸，災情慘重，經過多年來檢討，發現大量購買天然氣，逐漸出現嚴重的貿易逆差、電價必須大幅上漲、廠商紛紛出走。
他說，日本知名學者大前研一告訴他，日本為了使用天然氣取代核能，每天花費高達1億美元，國家經濟根本無法負擔，所以安倍政府上台後立即重啟核能電廠，且天然氣來源易受國際情勢影響，福島核災後封存的核電廠正陸續啟用。
馬英九指出，台灣大量依賴天然氣，要付出龐大成本影響經濟發展，一旦運送天然氣船隻發生像目前卡在蘇伊士運河的長榮貨櫃輪那樣的狀況，過不了幾天台灣就沒電可用，那時候百姓生活要如何過？
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