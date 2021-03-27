影／支持重啟核四被酸豬隊友 馬英九難忍這口氣有話說

前總統馬英九支持重啟核四的說法，被政界名嘴酸是「藍營豬隊友」。馬英九相當不以為然，下午記者問他對核四問題及日本重啟核能電廠有什麼看法，他說，民進黨政府把核能拿來政治操作，根本不管國計民生。

馬英九還說，「福島核災」受害國日本最近已有9座核能電廠重啟，還有118家正申請恢復營運，因日本使用天然氣已無法負擔影響到國家安全，希望核能占比能夠到22%；日本是很務實的國家，與日本狀況類似的台灣，用電與能源問題，政府必須向人民說清楚講明白。

馬英九辦公室16日發表「支持重啟核四」聲明，馬英九認為，核能有助電力來源穩定，減少天然氣使用就可讓藻永存；他下午到台南關廟關心鳳梨產銷現況，離開前被問到「以核能護藻礁」相關問題時，馬英九質疑，政府將50%的能源配比放在天然氣「非常危險」，因為台灣的安全存量只有七天，而且全部靠進口。

馬英九特別提到，日本即使發生福島核電廠爆炸，災情慘重，經過多年來檢討，發現大量購買天然氣，逐漸出現嚴重的貿易逆差、電價必須大幅上漲、廠商紛紛出走。

他說，日本知名學者大前研一告訴他，日本為了使用天然氣取代核能，每天花費高達1億美元，國家經濟根本無法負擔，所以安倍政府上台後立即重啟核能電廠，且天然氣來源易受國際情勢影響，福島核災後封存的核電廠正陸續啟用。