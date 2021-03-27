「共機擾台越飛越近」吳怡農：台灣只有一個選擇

民進黨台北市黨部主委吳怡農今天表示，中共軍機擾台的路線，離台灣愈飛愈近，甚至到了我東南防空識別區，可能只會愈來愈嚴重，台灣只有一個選擇，抵抗中共打壓，軍民合作，「這是大家的事」。

吳怡農今天同美國在台協會、台灣緊急應變管理協會、台灣醫療救護學會、消防員工作權益促進會等單位，攜手舉辦「後盾計畫」一日營，全台逾百位學員藉由模擬演習課程，培養危機應變韌性。吳怡農受訪表示，共機不斷侵擾，導致空軍無論戰備、後勤皆壓力日益加重，共軍擾台是現況，中共打壓台灣是事實，「敵我這麼清楚的事，不需太多討論，浪費這麼多口水。」

對於新疆棉事件，國民黨主席江啟臣指出，身在台灣，對新疆發生的事所知有限，中共應讓資訊更公開透明。吳怡農表示，全世界都在關心中國不人道對待維吾爾族人，不知道有何資訊還不夠清楚？現在是全世界都認為中國在侵害人權，「若國民黨覺得中國政府做的不錯，或許他們也可以跟大家交代」。