辦論壇漏邀韓國瑜？洪秀柱：不知道他到底要幹什麼

國民黨前主席洪秀柱今辦「護憲保台論壇」，傳有意選7月黨主席人選幾乎都是座上賓，一起與談國民黨兩岸政策，但高雄市前市長韓國瑜與國民黨智庫副董連勝文遭獨漏。洪受訪解釋，連是衡量各方情勢未邀，韓則不知道他到底要幹什麼。

洪秀柱表示，辦論壇時是希望邀已正式宣布或有意參選黨主席的人，中廣董事長趙少康就曾宣布選主席，只是現在可能有點問題，但放話2024總統不缺席；國民黨前主席朱立倫看他的狀況，也非常明白他的動向；學者張亞中也很早就講。

此外，洪秀柱說，國民黨現任主席江啟臣爭取連任也是勢在必行，只是邀請時就說今天有演講、青工總會與家族飲水思源活動，最後就派足以信任，能完全代表江的國民黨大陸事務部左正東參加。

洪秀柱表示，邀請時，連勝文對參選主席與否一直在考慮中，衡量各方面情勢所以沒邀請他；韓國瑜也是沒有一個很正式的表態，「也不知道他到底要幹什麼」，也就沒有邀請，否則也很願意他們來參加。

洪秀柱說，現在兩岸情勢嚴峻，但台灣內部很多人都搞不太清楚，辦這場論壇是希望讓大家更了解，透過討論激盪出一條對台灣生存發展與兩岸關係更好的路，緩和兩岸關係，促進未來發展。

洪秀柱表示，尤其國民黨馬上要選黨主席，2024又要總統大選，希望藉由論壇把憲法與兩岸政策定位講清楚，釐清未來要怎麼做對台灣未來生存發展有幫助，讓大家更清楚明白，抗中不能保台，依循憲法才較有幫助。

至於近日新疆棉花爭議，洪秀柱說，現在國際媒體或台灣內部媒體報導，真相是什麼？很多事情是不是要更深一層了解是不是這樣？今天新疆若真發生屠殺維吾爾族人，為何其他伊斯蘭國家沒有人對中國大陸的新疆議題提出抗議？

洪秀柱表示，今天在西方等其他國家刻意要傳播錯誤訊息，而不是實地走訪瞭解，就好像在台灣，國民黨也很常被汙蔑，說是親中賣台，但真相真的是這樣？裝睡的人永遠叫不醒，不管怎麼樣還是要把真相弄清楚。

共機頻繁出現我西南空域，洪秀柱說，共機這一陣子不斷的在台灣上空的航空識別區裏繞來繞去，為什麼國民黨執政時沒有這個現象？為什麼他們現在會突然有這個動作？是不是應反思一下兩岸關係是否發生變化？要如何解決？