影／出書揭擦身「韓江配」？江啟臣：韓有約我聊了一下

國民黨主席江啟臣將在29日發表新書「破浪啟程」，他今天在台中參加國民黨青工無敵運動大會時，被記者問及新書揭「擦身『韓江配』祕辛」，當時總統大選差點與前高雄前市長韓國瑜搭檔參選一事時說，我把當時的機緣「韓市長約我聊了一下」，把見面、聊天過程寫在書裡，在這二次會面內容，他也給韓他的看法與想法。

江啟臣說明，去年他準備出書時，尚未規劃參選國民黨主席，不論連不連任，這本書都有人跟我預訂了，我一定要出這本書。