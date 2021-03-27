聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／出書揭擦身「韓江配」？江啟臣：韓有約我聊了一下
國民黨主席江啟臣將在29日發表新書「破浪啟程」，他今天在台中參加國民黨青工無敵運動大會時，被記者問及新書揭「擦身『韓江配』祕辛」，當時總統大選差點與前高雄前市長韓國瑜搭檔參選一事時說，我把當時的機緣「韓市長約我聊了一下」，把見面、聊天過程寫在書裡，在這二次會面內容，他也給韓他的看法與想法。
江啟臣說明，去年他準備出書時，尚未規劃參選國民黨主席，不論連不連任，這本書都有人跟我預訂了，我一定要出這本書。
媒體詢問有關「對於資深媒體人蔡詩萍曾評論提及『江啟臣與蔡英文一樣，都是在黨敗選之後承接黨主席』一事？」江啟臣說，蔡詩萍是書評，蔡看過初稿，對於蔡詩萍的評論，他認為，他與蔡英文際遇雷同，但「兩個黨還是不一樣，時間點也不同」，所以還是有很多不一樣的地方，相信大家看了我的書以後就知道。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言