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影／出書揭擦身「韓江配」？江啟臣：韓有約我聊了一下

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
國民黨主席江啟臣今天在台中參加國民黨青工無敵運動大會。記者趙容萱／攝影
國民黨主席江啟臣今天在台中參加國民黨青工無敵運動大會。記者趙容萱／攝影

國民黨主席江啟臣將在29日發表新書「破浪啟程」，他今天在台中參加國民黨青工無敵運動大會時，被記者問及新書揭「擦身『韓江配』祕辛」，當時總統大選差點與前高雄前市長韓國瑜搭檔參選一事時說，我把當時的機緣「韓市長約我聊了一下」，把見面、聊天過程寫在書裡，在這二次會面內容，他也給韓他的看法與想法。

江啟臣說明，去年他準備出書時，尚未規劃參選國民黨主席，不論連不連任，這本書都有人跟我預訂了，我一定要出這本書。

媒體詢問有關「對於資深媒體人蔡詩萍曾評論提及『江啟臣與蔡英文一樣，都是在黨敗選之後承接黨主席』一事？」江啟臣說，蔡詩萍是書評，蔡看過初稿，對於蔡詩萍的評論，他認為，他與蔡英文際遇雷同，但「兩個黨還是不一樣，時間點也不同」，所以還是有很多不一樣的地方，相信大家看了我的書以後就知道。

國民黨主席江啟臣今天在台中參加國民黨青工無敵運動大會。記者趙容萱／攝影
國民黨主席江啟臣今天在台中參加國民黨青工無敵運動大會。記者趙容萱／攝影
國民黨主席江啟臣今天在台中參加國民黨青工無敵運動大會。記者趙容萱／攝影
國民黨主席江啟臣今天在台中參加國民黨青工無敵運動大會。記者趙容萱／攝影
國民黨主席江啟臣今天在台中參加國民黨青工無敵運動大會，對於新書揭「擦身『韓江配』祕辛」時說，當時大選差點與前高雄前市長韓國瑜搭檔參選，他把當時的機緣寫進書裡。記者趙容萱／攝影
國民黨主席江啟臣今天在台中參加國民黨青工無敵運動大會，對於新書揭「擦身『韓江配』祕辛」時說，當時大選差點與前高雄前市長韓國瑜搭檔參選，他把當時的機緣寫進書裡。記者趙容萱／攝影

江啟臣 國民黨 蔡英文

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