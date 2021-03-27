促轉會撤銷105件政治受難者刑事有罪判決

促進轉型正義委員會今天舉行第五、六、七波刑事有罪判決撤銷公告。促轉會表示，至目前為止共公布7波名單，總計5942件刑事有罪判決撤銷公告；這次撤銷公告儀式，共同見證100名受難者，共105件刑事有罪判決撤銷。

促轉會主委楊翠表示，這次有罪判決撤銷，有許多屬於促轉會重啟調查之案件，替受難前輩爭取司法不法平反，是促轉會的核心工作之一；讓受難者恢復清白之身，也是社會信任重建的開始。楊翠引用政治受難者湯守仁兒子湯進賢的話指出，「他們說我是匪諜的兒子，我不知道匪諜是哪一種品種的蝴蝶，但這隻蝴蝶就在我身上，一直飛不走」，促轉會要向受難者表達悼念，時間是轉型正義最大的敵人，所有的工作不容耽擱，促轉會將持續努力推進。

行政院長蘇貞昌表示，多少受難者家人等著正義的到來，多少受害者還在期待平反、除去污名，政府的責任一刻也不敢忘記；正因數轉會實實在在地走，才會了解轉型正義有多困難。

蘇貞昌說，促轉條例立法當時有時空背景，但是實際做下去才知道難處在哪裡，請大家支持促轉會，也請國人一起集思廣益，讓促轉會這個專責機構有力量一除過去幾十年的威權，讓轉型正義圓滿到來，「我們一起再繼續努力下去」。

促轉會表示，本次有罪判決撤銷名單，有二二八事件的受難者，包括高雄二二八事件參與談判、地方保衛隊、學生自衛隊，以及協助學生自衛隊的民眾、記者等；也有在白色恐怖期間，因籌組讀書會、日常生活的發言被舉報，或是遭他人羅織罪名的受難者。這些案件中，足見國家暴力深入人民的生活，深切影響社會信任。