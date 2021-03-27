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蔡總統：盼促轉會加速政治檔案清查工作

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統說，要加速政治檔案的清查工作，特別是最近幾年，陸續有進展的情治機關檔案，更要全面加以整理、研究，才能還原威權政府對人民的壓迫和監控的真相。記者蔡晉宇／攝影
蔡英文總統說，要加速政治檔案的清查工作，特別是最近幾年，陸續有進展的情治機關檔案，更要全面加以整理、研究，才能還原威權政府對人民的壓迫和監控的真相。記者蔡晉宇／攝影

蔡英文總統今天出席「平復司法不法之第五至七波刑事有罪判決撤銷公告儀式」致詞時表示，盼促轉會和政府各機關未來共同加速政治檔案的清查工作，調查歷史真相，並落實轉型正義

本次撤銷的105件判決，當事人共有100人，其中有26件過往沒有受過補償或賠償。會中也進行撤銷有罪判決儀式，經促轉會委員一一唱名這次撤銷有罪判決名單後，蔡總統說，「你們的罪名已經平復，過往的歷史將成為我們的警惕，你們追求自由民主的精神，將由我們傳承下去」。

蔡總統表示，促轉會在法律授權下，一案一案重新調查認定後，這些人才得以平反，從歷史的縫隙中找出真相，還給當事人一個公道，這就是成立促轉會的意義；也要代表政府向受難前輩和家屬們表達抱歉，讓大家等了這麼久，現在終於要把有罪的標籤撕下來了。

蔡總統指出，肯定促轉會在過去將近3年中和時間賽跑，推動了許多重要的工作，包括在還原歷史真相部分，促轉會徵集政治檔案，建立第一個轉型正義資料庫，也開始研究威權時期的壓迫體制，陸續發表了重要的報告。在處理威權象徵的部分，促轉會則透過協商，處置了400多個威權象徵，也正在進行保存不義遺址的法制規畫。

蔡總統表示，在重建社會信任的部分，促轉會也很積極透過網路和實體活動，與社會各界對話，也推出受難者的照顧方案，讓長照體系認識政治暴力創傷，更讓前輩們在專業助人工作者的協助下，逐漸重建和國家、社會的信賴關係。

蔡總統說，正因為轉型正義有這麼多工作要做，期待接下來促轉會和政府各機關能夠一起來達成以下幾項重要任務。首先要加速政治檔案的清查工作，特別是最近幾年，陸續有進展的情治機關檔案，更要全面加以整理、研究，才能還原威權政府對人民的壓迫和監控的真相。

蔡總統指出，再者，隨著檔案重見天日，要更努力調查歷史真相，唯有重建出威權時期層層的加害過程，寫進總結報告裡，並提出後續的政策和法制，才能終結臺灣轉型正義，經常被批評「只有受害者，沒有加害者」的困境。

蔡總統表示，最後是要和政府各機關一起落實轉型正義，例如研擬賠償方案、處置威權象徵、照顧受難前輩等工作，除了需要促轉會持續規畫溝通，相關機關也有責任共同參與；轉型正義就是民主國家告別威權傷痛、建立人權觀念的基礎工程，政府內各個機關都要虛心面對、積極落實。

促轉會 轉型正義

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