陸駐比利時大使館譴責參議院友我決議 外交部駁斥

比利時聯邦參議院於26日晚間以高票表決通過「加強台灣國際社會地位決議」，要求比利時聯邦政府在歐盟層級強調與台灣加強合作的必要性，中國大陸駐比利時大使館表達強烈不滿和堅決反對，外交部今天表示，中國大使館的聲明中涉及台灣主權的誤謬與扭曲說法，相關說法悖離事實。

比利時聯邦參議院以49票贊成、0票反對、5票棄權，高票表決通過「加強台灣國際社會地位決議」，要求比利時聯邦政府在歐盟層級強調與台灣加強合作的必要性，並應與歐盟共同協助台灣實質參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織。

中國大陸駐比利時大使館發表嚴正聲明，表示比利時聯邦參議院通過一項涉台決議，在台灣問題上「說三道四」，為台灣當局企圖擴大「國際空間」鼓噪，大使館對此表示強烈不滿和堅決反對，並予以強烈譴責。

聲明提到，台灣自古以來就是中國不可分割的一部分，這早已成為國際社會的普遍共識。在「中國台灣地區」參加國際組織活動問題上，中方的態度是一貫的、明確的，即必須按照一個中國原則來處理。台灣不是主權國家，根本無權參與世衛組織、國際民航組織等只有主權國家才能參與的組織。

聲明表示，一個中國原則是中比關係的政治基礎，台灣問題是中國內政。中方敦促比聯邦參議院恪守一個中國原則，停止干涉中國內政，不做有損兩國關係發展的事。

外交部表示，外交部注意到中國駐比利時大使館發布聲明，涉及台灣主權的誤謬與扭曲說法，這些說法悖離事實，也違反台灣人民意志。

外交部表示，中華民國台灣是一個主權獨立的民主國家，主權屬於台灣2350萬人民，只有台灣人民有權決定台灣的未來。中華人民共和國從未統治台灣，而台灣也獨自存在於國際社會，這就是兩岸長久以來的事實和現狀，無論中國政府如何扭曲對台主張，都無法改變這事實。台灣人民會更堅定對主權和民主的堅持，也會繼續和共享民主價值的理念相近夥伴共同努力，持續推動參與世界衛生組織等聯合國專門機構，對國際社會做出實際貢獻。