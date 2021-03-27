未獲續聘國民黨考紀委員 邱于軒：被換掉剛好而已

國民黨中央最近更換5位考紀委員，原來高雄市唯一的考紀委員議員邱于軒也未獲續聘，外界認為可能是國民黨主席江啟臣為黨主席選舉布局。邱于軒說，她不知道未被續聘為考紀委員是不是與黨主席選舉有關，不過，她在去年3月的本屆黨主席補選時沒有支持江啟臣，現在被換掉，「剛好而已」。

高雄市議會的國民黨議員中，議員黃紹庭是中常委，邱于軒原來是考紀委員，在黨主席補選中被視為郝龍斌的支持者。對於黨中央的不續聘為考紀委員，邱于軒說，她都配合黨中央的作法，考紀委員是義務職，當然可以更換，「誰當家、誰作主」，她都尊重。

她快人快語表示，大家都知道她沒有支持江啟臣（指黨主席補選），現在考紀委員的義務職被換掉，「剛好而已」。

邱于軒在高雄市國民黨議員中，監督市政火力頗強，不只在議場質詢官員不放鬆，不時在臉書檢討高雄市政缺失。