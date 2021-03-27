我國參加對抗伊波拉病毒國際會議 將捐25萬美元助非洲

外交部今天表示，非洲剛果及幾內亞近日爆發兩起伊波拉病毒（Ebola）感染案件，世界衛生組織非洲區署（AFRO）及美國政府等單位26日舉行「強化非洲對抗伊波拉病毒韌性及應處」高階會議，我駐美代表蕭美琴及衛福部疾管署長周志浩應邀與會，我國政府將再捐助25萬美元，協助對抗伊波拉疫情。

外交部表示，世界衛生組織非洲區署、非洲聯盟疾病管制署（African Union-Africa CDC）、西非衛生組織（WAHO）、剛果、幾內亞及美國政府於美東時間26日舉行「強化非洲對抗伊波拉病毒韌性及應處」高階會議，以線上方式進行，會議參與的國家包括受伊波拉影響的非洲國家、歐盟與其成員國及我國等理念相近國家等。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）均出席致詞。

外交部表示，蕭美琴在會中發言指出，新冠肺炎疫情肆虐全球，已經證明疾病無國界，值此關鍵時刻，國際社會更應攜手合作，確保所有國家及個人均能獲得醫療照顧及衛生安全。台灣致力和美國等國際夥伴合作，應處伊波拉病毒帶來的威脅，過去曾捐贈個人防護裝備及援款，我國政府將再捐助25萬美元，協助對抗伊波拉疫情。

蕭美琴表示，台灣將持續與非洲國家夥伴、美國及其他理念相近國家合作貢獻國際衛生體系。不論何處何時，台灣永遠都願意提供協助。