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反萊豬、護藻礁藏滅台？孫大千：基進黨幫民進黨當打手

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
孫大千說，基進黨瞎掰出一套可笑的滅台三部曲戲碼，只不過是為了替老大哥民進黨做三流打手，順便夾帶保住自己的兩光立委，這樣的水準千萬不要對外說你們代表台灣。圖／取自孫大千臉書
孫大千說，基進黨瞎掰出一套可笑的滅台三部曲戲碼，只不過是為了替老大哥民進黨做三流打手，順便夾帶保住自己的兩光立委，這樣的水準千萬不要對外說你們代表台灣。圖／取自孫大千臉書

萊豬、護藻礁公投來勢洶洶。台灣基進黨昨警告，兩公投案連同基進黨立委陳柏惟罷免案，將造成封鎖台灣走向國際、偷渡重啟核四反萊豬、護藻礁公投來勢洶洶。台灣基進黨昨天警告，兩公投案連同基進黨立委陳柏惟罷免案，將造成封鎖台灣走向國際、偷渡重啟核四、拔掉抗中第一品牌陳柏惟等3大危機。國民黨前立委孫大千上午在臉書批評，基進黨用這種耍白痴話術，真這麼看不起台灣人民的智商？

孫大千說，基進黨瞎掰出一套可笑的滅台三部曲戲碼，只不過是為了替老大哥民進黨做三流打手，順便夾帶保住自己的兩光立委，這樣的水準千萬不要對外說你們代表台灣。

孫大千表示，發起珍愛藻礁公投的環團人士長久以來堅持反核，相挺公投的時代力量、民眾黨與獨派團體也是堅決反核，基進黨硬把捍衛藻礁和重啟核四連在一起，到底是腦子壞掉？還是心黑掉？

孫大千說，台灣過去沒有進口萊豬照樣創造出傲人經濟成果，台商縱橫全世界，為什麼現在台灣人不吃萊豬就會「封鎖台灣走向國際，疏離台灣盟邦」？基進黨黨公職人員敢不敢在未來一年每天直播吃半斤萊豬？若基進黨都不敢吃萊豬，為什麼要台灣人吞萊豬？

孫大千批評，基進黨罷免高雄市前市長韓國瑜時，高喊罷免是公民至高無上權力，現在面臨到自己兩光立委要被罷免，居然還有臉說這是「以民主毀民主」；陳柏惟之所以會面臨罷免是因他不學無術，不知所云，在立法院插科打諢，耍寶丟臉，這樣的貨色憑什麼被稱作抗中第一品牌？基進黨是欺負台灣都沒人？

基進黨 萊豬 罷免

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