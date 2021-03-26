快訊

上帝視角！福衛五號三張照片拍下蘇伊士運河「大排長榮」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

比利時聯邦參議院通過友我決議 外交部表達誠摯感謝

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導

外交部今天表示，比利時聯邦參議院於26日晚間以高票表決通過「加強台灣國際社會地位決議」，要求比利時聯邦政府在歐盟層級強調與台灣加強合作的必要性，並應與歐盟共同協助台灣實質參與國際組織，外交部對於比利時聯邦參議院以具體行動支持台灣表示高度歡迎與誠摯感謝。

外交部表示，比利時聯邦參議院以49票贊成、0票反對、5票棄權，高票表決通過「加強台灣國際社會地位決議」，要求比利時聯邦政府在歐盟層級強調與台灣加強合作的必要性，並應與歐盟共同協助台灣實質參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織。

外交部表示，比利時聯邦參議院指出，由於數月來中國對台灣施壓加劇，並增加在南海的軍事部署，呼籲歐盟鼓勵中國與台灣儘早恢復雙邊對話，同時要求比利時聯邦政府與台灣及中國均維持衡平關係，向亞太區域各方明確表達維護台灣完整的必要性，決議中並要求中國當局即刻釋放李明哲等受拘禁的台灣民運人士。

外交部表示，比利時聯邦參議院曾於2003年通過友我決議，關切台海安全；眾議院去年7月16日通過「台灣的國際地位」決議丶佛拉蒙區議會（Flemish Parliament）今年3月3日通過「佛拉蒙區與台灣關係及台灣國際地位」決議，也都表達友台立場。

外交部表示，比利時聯邦參、眾議院及佛拉蒙區議會在8個月內、三度以實際行動展現對我國堅定支持，充分體現台比雙邊關係友好熱絡。外交部將繼續與比利時等理念相近國家強化雙邊關係，並持續推動參與WHO、ICAO及UNFCCC等聯合國專門機構，為國際社會做出具體貢獻。

比利時 外交部 歐盟

延伸閱讀

台日漁業委員會因疫情停開 適用海域作業規則沿用前年

戰狼群起！陸15使館交涉 歐反嗆

美參議員提友台法案 外交部：持續深化雙邊關係

拜登政府暫停出租聯邦土地開採油氣 14州提告

相關新聞

藍委促恢復小三通 蘇貞昌：不反對，但大遊客開發一下

因新冠肺炎疫情影響，兩岸小三通去年由我方片面喊停。國民黨連江縣立委陳雪生下午在立院質詢表示，福建地區疫情已緩解，盼民進黨...

簽海巡備忘錄 AIT：台美海巡長期密切合作關係正式化

台美今天簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」。外交部長吳釗燮表示，這是拜登政府上任後台美簽署的第一項正式文件，展現台美持續...

出席廣播節活動同台 蔡英文、趙少康零互動

蔡英文總統今天出席廣播節暨廣播商業同業公會理事長交接典禮時表示，數位匯流的浪潮已來到，廣播若能順利轉型，民眾也可透過雲端...

整座山都是煙、攀岩走壁找水…深山火災有多難救？

本月18日阿里山森林大火延燒5日後，才確認安全熄滅。今年因天旱不雨，各地森林草木乾燥，森林火警頻傳，讓救火人員疲於奔命，其中的艱辛和危險，外界難以想像。

比利時聯邦參議院通過友我決議 外交部表達誠摯感謝

外交部今天表示，比利時聯邦參議院於26日晚間以高票表決通過「加強台灣國際社會地位決議」，要求比利時聯邦政府在歐盟層級強調...

高市議會藍黨團新總召出招 要陳其邁專案報告空汙

高雄市議會第3屆第5次定期大會4月8日將開議，國民黨高雄市黨部主委李哲華今天邀集國民黨高雄市議員舉辦黨團會議，會中推舉市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。