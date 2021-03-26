比利時聯邦參議院通過友我決議 外交部表達誠摯感謝

外交部今天表示，比利時聯邦參議院於26日晚間以高票表決通過「加強台灣國際社會地位決議」，要求比利時聯邦政府在歐盟層級強調與台灣加強合作的必要性，並應與歐盟共同協助台灣實質參與國際組織，外交部對於比利時聯邦參議院以具體行動支持台灣表示高度歡迎與誠摯感謝。

外交部表示，比利時聯邦參議院以49票贊成、0票反對、5票棄權，高票表決通過「加強台灣國際社會地位決議」，要求比利時聯邦政府在歐盟層級強調與台灣加強合作的必要性，並應與歐盟共同協助台灣實質參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織。

外交部表示，比利時聯邦參議院指出，由於數月來中國對台灣施壓加劇，並增加在南海的軍事部署，呼籲歐盟鼓勵中國與台灣儘早恢復雙邊對話，同時要求比利時聯邦政府與台灣及中國均維持衡平關係，向亞太區域各方明確表達維護台灣完整的必要性，決議中並要求中國當局即刻釋放李明哲等受拘禁的台灣民運人士。

外交部表示，比利時聯邦參議院曾於2003年通過友我決議，關切台海安全；眾議院去年7月16日通過「台灣的國際地位」決議丶佛拉蒙區議會（Flemish Parliament）今年3月3日通過「佛拉蒙區與台灣關係及台灣國際地位」決議，也都表達友台立場。

外交部表示，比利時聯邦參、眾議院及佛拉蒙區議會在8個月內、三度以實際行動展現對我國堅定支持，充分體現台比雙邊關係友好熱絡。外交部將繼續與比利時等理念相近國家強化雙邊關係，並持續推動參與WHO、ICAO及UNFCCC等聯合國專門機構，為國際社會做出具體貢獻。