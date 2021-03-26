高市議會藍黨團新總召出招 要陳其邁專案報告空汙

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聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議會國民黨團今天和國民黨高雄市黨部討論期大會監督市政重點。左起：國民黨高雄市部主委李哲華、議長曾麗燕、黨團新總召童燕珍、黨團卸任總召蔡武宏、副議長陸淑美、國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議會國民黨團今天和國民黨高雄市黨部討論期大會監督市政重點。左起：國民黨高雄市部主委李哲華、議長曾麗燕、黨團新總召童燕珍、黨團卸任總召蔡武宏、副議長陸淑美、國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮。記者楊濡嘉／攝影

高雄市議會第3屆第5次定期大會4月8日將開議，國民黨高雄市黨部主委李哲華今天邀集國民黨高雄市議員舉辦黨團會議，會中推舉市議員童燕珍為新任黨團總召，李哲華強調定期大會監督市政的重點可在食安、工安和治安上，童燕珍說眼前還有空汙問題，黨團將在大會開議時提案，4月9日就請市長陳其邁專案報告如何改善空汙問題。

今天黨團會議在國民黨高雄市黨部會議室進行，議長曾麗燕、副議長陸淑美、現任黨團總召蔡武宏和十多位議員參加，大家推舉童燕珍為新總召。

童燕珍表示，未來國民黨將會槍口一致對外為市民發聲，而且監督市政要加強深度和廣度，例如空汙問題，市民長久受空汙之害，加上久旱未雨，空汙問題更嚴重，市府有必要提出具方案來改善；國民黨團會先請專家、環團幫忙提供數據、相關醫學報告等，讓議員充分掌握問題重點，質詢時能各個發揮功力。

李哲華提到陳其邁就任7個月來，食安、工安、治安問題頻生，財政失控，國民黨團將持續發揮在野力量，強力監督高市府，高市黨部將繼續加強宣傳和論述，為明年贏回市長、議員席次過半、里長席次力求最大黨為目標。

曾麗燕期勉國民黨團在新會期中能有更多讓市民有感的問政表現；陸淑美強調未來黨團會更團結，將力量極大化，發揮在野黨強力監督的角色。

高雄市議會國民黨團今天和國民黨高雄市黨部討論期大會監督市政重點。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議會國民黨團今天和國民黨高雄市黨部討論期大會監督市政重點。記者楊濡嘉／攝影

國民黨 高雄市 李哲華

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