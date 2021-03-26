藍委促恢復小三通 蘇貞昌：不反對，但大遊客開發一下

因新冠肺炎疫情影響，兩岸小三通去年由我方片面喊停。國民黨連江縣立委陳雪生下午在立院質詢表示，福建地區疫情已緩解，盼民進黨政府在遵照疫情規定下，讓小三通航班恢復。行政院長蘇貞昌回應，小三通不反對，但大遊客開發一下。

陳雪生表示，陸委會去年2月10日起暫停兩岸小三通至今已一年多，衝擊金門商機，如今疫情緩解後，應對「金馬旅遊泡泡」超前布署；既然現在雙方斷訊，盼我方能在在遵照疫情規定下先讓航班通。

蘇貞昌回應，陳雪生也許可趁這時腦筋轉彎想一下，小三通只是過客，台灣去的才是大花錢的遊客；現在約1700萬人不能出國，過去每年在國外消費2百億美金，若能弄到馬祖、金門，帶來的觀光商機是很大一塊餅，「不要只有想小三通」。

蘇貞昌說，他「小三通不反對，但大遊客開發一下」；要看花費數字，算一下看看，不過防疫第一。

陳雪生又爭取交通部到馬祖興建停車場，蘇貞昌再回應，馬祖特色與其他地方不一樣，如果能多發展一些在地的旅遊方式，旅客才會一來再來；若只是蓋很多停車場，結果就會跟在台灣一樣，馬祖的味道就失去了。