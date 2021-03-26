台日漁業委員會因疫情停開 適用海域作業規則沿用前年

外交部今天表示，全球新冠肺炎疫情未見顯著緩解趨勢，台日決定停開今年的台日漁業委員會，並同意依循去年作法，今年度漁季「台日漁業協議」適用海域漁船作業繼續沿用2019年「第8次台日漁業委員會」第三輪會議雙方達成協議的規則。

外交部表示，基於強化防疫及保障與會人員健康的觀點，我方台灣日本關係協會及日方公益財團法人日本台灣交流協會決定停開今年「台日漁業委員會」，並同意依循去年作法，今年度漁季「台日漁業協議」適用海域漁船作業繼續沿用2019年「第8次台日漁業委員會」第三輪會議雙方達成協議的規則。

2019年外交部的新聞稿表示，台日雙方歷經3輪協商，會議中先後就「自動船舶辨識系統」（AIS）、船主責任險（P&I），以及「台日漁業協議」適用海域的漁船作業規則達成共識，我方也就協議適用海域外的重疊經濟海域作業問題向日方重申我方一貫立場。

外交部表示，我方期盼透過相關漁船作業規則維持「台日漁業協議」適用海域的作業秩序，以期愈益增進台日友好合作關係。