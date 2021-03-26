影／同框零互動 趙少康邀蔡英文接受專訪

蔡英文總統今(26)日下午出席中華民國110年廣播節慶祝活動暨廣播公會第四、五屆理事長交接典禮，與中廣董事長趙少康同框，兩人除了簡單問候外，幾乎零互動。趙少康會後接受媒體訪問，針對蔡英文過去擔任民進黨黨主席期間，曾受趙少康專訪一事，趙少康表示，有印象。媒體追問，是否再邀請蔡英文上節目？趙少康說，可以啊，如果她願意的話，我們很高興有機會能夠邀請她來，談談她目前施政的情況，面對的挑戰要怎麼克服，兩岸的問題怎麼解決，國際的情勢要怎麼來因應。

對於會中有無跟蔡英文聊到天？趙少康表示，沒有，就打個招呼問好，因為場面很熱烈，所以並沒有講到什麼話，但蔡英文到場的時候，有去歡迎她。針對蔡英文過去擔任民進黨黨主席期間曾受訪一事，趙少康表示，有印象，當時蔡英文到中廣來的時候，有特別訪問她，她回答都滿好的，有獲得滿大的好評。

媒體詢問，蔡英文現今施政是否跟她當時候的說法一致？趙少康表示，當時講了什麼，他有點記不得了，不過他希望蔡英文更努力，因為現在台灣面臨的挑戰很多，不論是兩岸、疫情、疫苗還是經濟，他們也希望蔡英文能做好。