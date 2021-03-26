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簽海巡備忘錄 AIT：台美海巡長期密切合作關係正式化

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
台美今天簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」。記者徐偉真／攝影
台美今天簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」。記者徐偉真／攝影

台美今天簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」。外交部長吳釗燮表示，這是拜登政府上任後台美簽署的第一項正式文件，展現台美持續將彼此的交流與互動制度化的決心，並朝全方位合作夥伴邁進。美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）表示，備忘錄讓美國與台灣海巡署現有的長期密切合作關係，進一步正式化。

我駐美代表處25日發布新聞稿表示，駐美代表蕭美琴和美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，國務院亞太局代理助卿金聖（Sung Kim，前譯金星）和國際事務暨外交政策處處長Ann Castiglione-Cataldo出席觀禮。

外交部今天舉辦「台美海巡合作瞭解備忘錄」宣布茶會，吳釗燮、酈英傑、海巡署長周美伍出席並致詞，加拿大駐台代表芮喬丹、日本駐台代表泉裕泰、越南駐台副代表陳文陲、澳洲辦事處副代表劉溯源，及友邦帛琉、吐瓦魯、諾魯等國大使均出席，周美伍並贈送酈英傑嘉義艦模型。

吳釗燮致詞時表示，「設立台美海巡合作瞭解備忘錄」是拜登政府上任後台美簽署的第一項正式文件，這是重要的里程碑，展現台美持續將彼此的交流與互動制度化的決心，並朝全方位合作夥伴邁進，透過備忘錄，海巡署將與美國的海岸巡防隊建立更密切的合作，共同確保印太地區的海域安全，及海洋資源永續發展。

吳釗燮說，美國總統拜登團隊在今年1月上任後，台美關係不僅沒有過渡期，更如美方所稱的「堅如磐石」，持續穩健提升，雙方有多層次、多面向的對話與合作；台灣四面環海，海洋讓台灣連結全世界，台美都是太平洋國家，也都關注海洋議題，透過這次備忘錄的簽署，將確保未來在海洋保育、打擊海上犯罪以及人道救援及災害防救等領域，展開廣泛的合作，我方也期待未來與更多區域國家進行海事交流與對話，以共同確保印太地區的繁榮、和平與穩定。

酈英傑致詞時說，這是拜登政府與台灣簽署的第一份備忘錄，讓美國與台灣海巡署現有的長期密切合作關係進一步正式化，他稱讚台灣的海巡隊員「十八般武藝樣樣精通」，雖然團隊規模小但很靈活，他期望透過這項正式的合作架構，美台的海巡團隊能在人道援助與災害防救、資訊分享及應對其他全球挑戰方面，都有更加密切的合作。

周美伍表示，未來在備忘錄架構下將可積極擴大台美海巡交流的深度和廣度，特別是在維護海洋資源、打擊IUU非法漁業等台美雙邊重視的議題上共同努力，備忘錄的簽署象徵台美海巡合作新紀元，未來將在備忘錄架構下和美方共同協力，也會攜手區域內有共同價值的友邦，一起為維護開放自由、和平、穩定的海洋，善盡中華民國的責任。

海巡署 吳釗燮 酈英傑

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