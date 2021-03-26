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高市議會將開議 童燕珍接國民黨團總召

中央社 / 高雄26日電

高雄市議會4月8日將開議，高雄市議會國民黨團今天推舉市議員童燕珍擔任新會期黨團總召集人。黨部主委李哲華表示，新會期將強力監督，以贏回市長、議員席次過半為目標。

國民黨高雄市黨部今天舉行黨團總召選舉暨黨團運作規則及公約討論。當選總召的童燕珍致詞時，首先感謝上會期黨團總召蔡武宏的努力，未來將槍口一致對外為民發聲，在新會期為市民打拚，團結發揮最大能量。

擔任會議主持人的李哲華也感謝黨籍議員共同努力，讓反萊豬等公投完成二階段連署工作，並希望黨團凝聚力量，開議期間要強力監督市政，善盡在野黨職責為民喉舌。

李哲華質疑，高雄市長陳其邁就職7個月，「財政失控、食不安、工不安、治不安」，國民黨團將持續發揮在野力量，強力監督市府，並繼續加強宣傳和論述，以明年贏回市長、議員席次過半及里長席次力求最大黨為目標。

高雄市議會議長曾麗燕感謝出席黨團大會的議會同仁，特別是總召蔡武宏任內付出，並期勉國民黨團新會期能有更多有感問政。副議長陸淑美則說，未來黨團會更團結，將力量極大化，發揮在野黨強力監督的角色。

高雄市 國民黨 李哲華

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