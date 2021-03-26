影／推反萊豬公投 國民黨4月10日起全台百場活動、2造勢宣講

國民黨力推反萊豬兩公投，公投推動小組今第一次開會。小組召集人林為洲表示，4月10日起將從台北出發，陸續於全國辦至少1百場宣講，為公投加溫，6月底、7月初與8月28日前還將舉辦兩場遊行會大型造勢動，要激起民眾投票熱情。

林為洲表示，過去沒有綁大選的公投投票，投票率最高頂多四成初，這次希望藉由一連串活動，把投票率拉高到五成。黨文傳會主委王育敏表示，公投過關要5百萬票，這是最低標。

王育敏表示，為全力宣導國民黨主導的反萊豬與公投綁大選兩項公投，接下來會在全國舉辦黨內宣導、走入基層宣講、讓庶民發聲，以及與社團合作的系列活動，由內再外展開一系列宣講，過程中黨主席江啟臣只要時間允許，也會參與。

林為洲也說，4月10日開始辦第一場活動，主要形式會是街講，到諸如捷運站、廟口、市場、百貨公司門口等，遍地開花，呼籲民眾8月28日能出來投票支持反萊豬公投，活動場次與形式也會跟公民團體一起來分工、討論。

林為洲表示，民調有六成民眾反萊豬，但能否具體出來投票，與只是在家接電話還是不太一樣，所以要辦活動保溫，更透過大型活動激起民眾熱情，不能掉以輕心，街講就是在為兩場遊行或大型造勢活動醞釀。

林為洲也提到，國民黨希望建立828反萊豬大聯盟平台，將支持反萊豬公投的人或公民團體都納入，也可能包括民眾黨，國民黨知道，公投不是靠政黨的基本盤就可過關，公民團體參與很重要，也才是勝負的關鍵。

至於是否邀藻礁團體參與？林為洲說，畢竟4項公投同一天投票，絕對會產生共伴效應，投反萊豬的人多，投護藻礁的人也會多，反之亦然，將來與護藻礁團體要怎麼合作，尊重彼此意願。

不過王育敏說，國民黨推動反萊豬公投，長期以來互動的主要對象都是反萊豬聯盟團體，未來宣導活動也會與反萊豬團體一起推動。

至於後續是否項政府叫陣辯論，王育敏說，辯論會是反萊豬團體構想，要怎麼推動後續可以再研議討論。林為洲則說，國民黨不反對這個公民團體的提議，也可以來安排舉辦場次，蠻有可行性的。