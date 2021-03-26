快訊

台中緊急海水淡化！水利署：搶5月底前日供1.3萬噸水

製造、營建業缺工多 這裡失業率卻6年蟬聯六都冠軍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／推反萊豬公投 國民黨4月10日起全台百場活動、2造勢宣講

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨力推反萊豬兩公投，公投推動小組今第一次開會。小組召集人林為洲表示，4月10日起將從台北出發，陸續於全國辦至少1百場宣講，為公投加溫，6月底、7月初與8月28日前還將舉辦兩場遊行會大型造勢動，要激起民眾投票熱情。記者周志豪／攝影
國民黨力推反萊豬兩公投，公投推動小組今第一次開會。小組召集人林為洲表示，4月10日起將從台北出發，陸續於全國辦至少1百場宣講，為公投加溫，6月底、7月初與8月28日前還將舉辦兩場遊行會大型造勢動，要激起民眾投票熱情。記者周志豪／攝影

國民黨力推反萊豬公投，公投推動小組今第一次開會。小組召集人林為洲表示，4月10日起將從台北出發，陸續於全國辦至少1百場宣講，為公投加溫，6月底、7月初與8月28日前還將舉辦兩場遊行會大型造勢動，要激起民眾投票熱情。

林為洲表示，過去沒有綁大選的公投投票，投票率最高頂多四成初，這次希望藉由一連串活動，把投票率拉高到五成。黨文傳會主委王育敏表示，公投過關要5百萬票，這是最低標。

王育敏表示，為全力宣導國民黨主導的反萊豬與公投綁大選兩項公投，接下來會在全國舉辦黨內宣導、走入基層宣講、讓庶民發聲，以及與社團合作的系列活動，由內再外展開一系列宣講，過程中黨主席江啟臣只要時間允許，也會參與。

林為洲也說，4月10日開始辦第一場活動，主要形式會是街講，到諸如捷運站、廟口、市場、百貨公司門口等，遍地開花，呼籲民眾8月28日能出來投票支持反萊豬公投，活動場次與形式也會跟公民團體一起來分工、討論。

林為洲表示，民調有六成民眾反萊豬，但能否具體出來投票，與只是在家接電話還是不太一樣，所以要辦活動保溫，更透過大型活動激起民眾熱情，不能掉以輕心，街講就是在為兩場遊行或大型造勢活動醞釀。

林為洲也提到，國民黨希望建立828反萊豬大聯盟平台，將支持反萊豬公投的人或公民團體都納入，也可能包括民眾黨，國民黨知道，公投不是靠政黨的基本盤就可過關，公民團體參與很重要，也才是勝負的關鍵。

至於是否邀藻礁團體參與？林為洲說，畢竟4項公投同一天投票，絕對會產生共伴效應，投反萊豬的人多，投護藻礁的人也會多，反之亦然，將來與護藻礁團體要怎麼合作，尊重彼此意願。

不過王育敏說，國民黨推動反萊豬公投，長期以來互動的主要對象都是反萊豬聯盟團體，未來宣導活動也會與反萊豬團體一起推動。

至於後續是否項政府叫陣辯論，王育敏說，辯論會是反萊豬團體構想，要怎麼推動後續可以再研議討論。林為洲則說，國民黨不反對這個公民團體的提議，也可以來安排舉辦場次，蠻有可行性的。

公投 萊豬 投票率

延伸閱讀

國民黨擬串聯公民團體 盼與政府辯論萊豬藻礁政策

國會混戰！堅持組疫苗調閱小組 林為洲：國民黨好想贏

林為洲：大新竹水情告急 影響產業與民生

王育敏指控民進黨成藻礁殺手 列舉欺騙社會五大罪狀

相關新聞

影／推反萊豬公投 國民黨4月10日起全台百場活動、2造勢宣講

國民黨力推反萊豬兩公投，公投推動小組今第一次開會。小組召集人林為洲表示，4月10日起將從台北出發，陸續於全國辦至少1百場...

房地合一稅2.0下週排案 拚29日完成初審

攸關房地合一稅2.0的所得稅法修正草案，在民進黨立法院黨團簽署不復議同意書後，確定於29日由國民黨立委曾銘宗排審。曾銘宗...

台水、北水整併調水 郝龍斌：政院組織再造做起來了？

台灣水情嚴峻，水價問題也被檢討，有民進黨立委認為台灣自來水公司與台北自來水事業處水價標準不一，應予整合，甚至有立委主張兩...

拜登要對陸問責台港問題 趙少康質疑：美國能怎樣施壓？

美國總統拜登表示，美國並不尋求與中國對抗，但會問責台港問題。表態爭取國民黨提名參選2024總統的中廣董事長趙少康上午質疑...

台美簽海巡合作備忘 趙少康：兩岸也可聯合保衛釣魚台

台美今簽署「台美海巡合作瞭解備忘錄」，被解讀要抗衡中國大陸實施「海警法」。中廣董事長趙少康質疑，台灣與大陸也可海巡合作，...

受邀國民黨中常會演講 趙少康：我不需要準備講稿

國民黨確定將邀請中廣董事長趙少康到中常會演講，趙少康今天表示，黨中央尚未邀請，他預計是在清明節後；他不需要準備講稿，因為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。