拜登要對陸問責台港問題 趙少康質疑：美國能怎樣施壓？

美國總統拜登表示，美國並不尋求與中國對抗，但會問責台港問題。表態爭取國民黨提名參選2024總統的中廣董事長趙少康上午質疑，美國能怎樣施壓？要大陸把壹傳媒創辦人黎智英放出來？改變香港選舉辦法？真做到看看，否則只是口惠實不至。

但趙少康也同意，大陸對香港太粗魯，陸對新疆、西藏做什麼大家看不到，但對香港做什麼，大家都看得到，黎智英到現在還被關起來，修改香港選舉辦法等於沒收直選，每天抓這個、抓那個，很粗魯，對北京形象非常不好。

趙少康也提到，中共飛機現在常飛來台灣西南部空域，造成台灣飛行員壓力增加，「你老是過來也沒什麼意思」，共機應減少過來，台灣也可考慮不用共機每次過來就要飛機上去對應。