國民黨不續聘具公職考紀委員 趙少康：公職不也可幹常委

國民黨考紀委員不續聘部分具公職身分委員，再被解讀主席江啟臣要進一步掌握黨機器爭取連任。前副主席郝龍斌表示，若這些考紀委員真學有專精，能秉公處理任何考紀案件，有沒有公職這件事情並不是續聘與否考量重點。

郝龍斌認為，新聘考紀委員排除公職人員。沒必要，應該尊重專業，碰到與自己有關個案要利益迴避就好。

中廣董事長趙少康上午也質疑，有無公職與續聘考紀委員與否有什麼關聯？理由聽起來有點怪，黨內有公職的人不是也可以去幹中常委、中央委員，甚至是黨工？

對於常會擬邀趙少康到中常會發表建言，趙也表示，大概過二、三周，約清明過後去，他腦筋裡面都是國民黨該怎麼興革意見，不需要講稿，但「他們還沒邀我」。趙還開玩笑說，搞不好他去中常會發表建言後就要被開除黨籍了。