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「守下陳柏惟就是守下台灣」 基進成立挺Q護台小組

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣基進成立「挺Q護台小組」。圖／台灣基進提供
台灣基進成立「挺Q護台小組」。圖／台灣基進提供

台灣基進今天舉行記者會表示，國民黨欲經結合公投與台灣基進立委陳柏惟罷免案，做政治操作，基進作為負責任的政黨，有義務提醒台灣人民公投案蘊含的政治風險，因此也將透過新成立的「挺Q護台小組」，在各地方進行政治宣傳，對民眾說明這次的危機。

台灣基進組織部主任李雨蓁表示，這段時間都在為捍衛陳柏惟做努力，反應地方鄉親遭人情壓力強迫連署的聲音，與地方優秀廠商合作推廣公益活動，卻屢遭罷免團體抹黑攻擊，如果這不是報復性罷免，那什麼才是？

李雨蓁說，若陳柏惟的罷免案二階通過，在時程上極有可能會跟公投一起舉行，若公投已成為國民黨的政治工具，那拔掉國會堅定的台灣牌也一定是國民黨的目標之一，過去柏惟一人當選全黨服務，如今柏惟遭受報復性罷免，全黨力挺也只是剛好而已，守下陳柏惟就是守下台灣，身為團隊執行長，擔起全黨力挺的發動者，義不容辭。

罷免 陳柏惟 公投

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