基進稱反萊豬、護藻礁公投會藏危機 揭藍「滅台」三部曲

台灣基進今天舉辦「公投暗藏致命危機，揭露國民黨滅台三部曲」記者會。台灣基進黨主席陳奕齊表示，公投已經被國民黨介入，若疏忽了這點，讓國民黨挾公投案與陳柏惟罷免案而來的「滅台三部曲」是台灣致命的政治危機。

陳奕齊說，國民黨介入8月底的公投案與陳柏惟罷免案，將會造成的三大政治危機，分別是操作美豬議題，意在封鎖台灣走向國際，疏離台灣盟邦；操作能源議題，意在破壞能源轉型進程，動搖國際訂單、偷渡重啟核四；操作報復性罷免，意在以民主摧毀民主，拔掉抗中第一品牌陳柏惟。

陳奕齊指出，現今國際潮流就是「綠能轉型」，國際大廠相繼要求供應鏈揭露排碳、使用再生能源，例如台積電、友達也相繼因應國際綠能趨勢而收購風電、太陽能，台灣作為國際代工經濟體，仰賴歐美日盟邦的友好關係與訂單，必須敏銳跟上國際趨勢以維持優勢；若讓「滅台三部曲」成真，台灣在經濟上將完全與國際脫節，政治上也被迫與中國靠攏，雙重打擊下只能成為中國的政經附庸，淪為「紅色供應鏈」的一員。

陳奕齊說，公投的原始運用，是在面對中國侵略時，台灣向國際宣示台灣不是中國內政問題的最終武器，帶有高度外交效果；但2018年開始，公投案成為國民黨操作政治風向的工具，更讓中國代理人趁虛而入。

陳奕齊表示，面對國民黨再次挾公投案與報復性罷免而來，希望所有台灣人睜大眼睛看清楚，誰會因為公投案而真正得利？誰會因為台灣社會的分裂而高興？