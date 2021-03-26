快訊

幼稚園老師IG貼小孩正臉照狠罵「智障」 園方緊急開除滅火

民間收到疑失蹤飛官定標器訊號 軍方趕赴現場確認

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基進稱反萊豬、護藻礁公投會藏危機 揭藍「滅台」三部曲

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣基進今天舉行記者會表示，八月公投暗藏危機。圖／台灣基進提供
台灣基進今天舉行記者會表示，八月公投暗藏危機。圖／台灣基進提供

台灣基進今天舉辦「公投暗藏致命危機，揭露國民黨滅台三部曲」記者會。台灣基進黨主席陳奕齊表示，公投已經被國民黨介入，若疏忽了這點，讓國民黨挾公投案與陳柏惟罷免案而來的「滅台三部曲」是台灣致命的政治危機。

陳奕齊說，國民黨介入8月底的公投案與陳柏惟罷免案，將會造成的三大政治危機，分別是操作美豬議題，意在封鎖台灣走向國際，疏離台灣盟邦；操作能源議題，意在破壞能源轉型進程，動搖國際訂單、偷渡重啟核四；操作報復性罷免，意在以民主摧毀民主，拔掉抗中第一品牌陳柏惟。

陳奕齊指出，現今國際潮流就是「綠能轉型」，國際大廠相繼要求供應鏈揭露排碳、使用再生能源，例如台積電、友達也相繼因應國際綠能趨勢而收購風電、太陽能，台灣作為國際代工經濟體，仰賴歐美日盟邦的友好關係與訂單，必須敏銳跟上國際趨勢以維持優勢；若讓「滅台三部曲」成真，台灣在經濟上將完全與國際脫節，政治上也被迫與中國靠攏，雙重打擊下只能成為中國的政經附庸，淪為「紅色供應鏈」的一員。

陳奕齊說，公投的原始運用，是在面對中國侵略時，台灣向國際宣示台灣不是中國內政問題的最終武器，帶有高度外交效果；但2018年開始，公投案成為國民黨操作政治風向的工具，更讓中國代理人趁虛而入。

陳奕齊表示，面對國民黨再次挾公投案與報復性罷免而來，希望所有台灣人睜大眼睛看清楚，誰會因為公投案而真正得利？誰會因為台灣社會的分裂而高興？

公投 國民黨 罷免 陳柏惟

延伸閱讀

台灣基進質疑有暗黑勢力 刪Q總部：勿打烏賊戰

綠營誰選台中市長？蔡其昌：陳柏惟是基進黨不然也合適

陳柏惟送牙膏遭刪Ｑ總部質疑賄選？陳團隊回：推廣口腔保健

民進黨助陳柏惟挺過罷免 刪Ｑ總部籲鄉親挺身抗大鯨魚

相關新聞

台美簽海巡合作備忘 趙少康：兩岸也可聯合保衛釣魚台

台美今簽署「台美海巡合作瞭解備忘錄」，被解讀要抗衡中國大陸實施「海警法」。中廣董事長趙少康質疑，台灣與大陸也可海巡合作，...

基進稱反萊豬、護藻礁公投會藏危機 揭藍「滅台」三部曲

台灣基進今天舉辦「公投暗藏致命危機，揭露國民黨滅台三部曲」記者會。台灣基進黨主席陳奕齊表示，公投已經被國民黨介入，若疏忽...

鄭文燦啟示錄？顏寬恒89.5公斤 要為小孫女減重10公斤

桃園市長鄭文燦在臉書中公開量體重79.8公斤，網友直呼不可能。前台中立委顏寬恒今天也在臉書揭密自己體重89.5公斤。還說...

「北藻礁、南萊豬」 綠公投壓力鍋升溫

八月廿八日公投日逼近，民進黨內部壓力也上升。最近民進黨定調策略，第一波政策辯護強打「不要核四」，黨政人士透露，目前內部仍...

台水、北水整併調水 郝龍斌：政院組織再造做起來了？

台灣水情嚴峻，水價問題也被檢討，有民進黨立委認為台灣自來水公司與台北自來水事業處水價標準不一，應予整合，甚至有立委主張兩...

拜登要對陸問責台港問題 趙少康質疑：美國能怎樣施壓？

美國總統拜登表示，美國並不尋求與中國對抗，但會問責台港問題。表態爭取國民黨提名參選2024總統的中廣董事長趙少康上午質疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。