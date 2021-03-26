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影／陳吉仲：下周二和藻礁環團對話溝通

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
陳吉仲今天證實，下周二他和經濟部同仁將到中興大學參加論壇，和環保團體溝通。記者卜敏正／攝影
陳吉仲今天證實，下周二他和經濟部同仁將到中興大學參加論壇，和環保團體溝通。記者卜敏正／攝影

環保團體發起公投反對中油三接設在大潭藻礁生態區，日前收集逾70萬份連署書，本月18日送中選會，農委會主委陳吉仲今天表示，與環團理念相同也有連繫，下周二學術界在中興大學辦論壇，經濟部和他都會全程參與，希望透過對話找到雙贏方案，環團只要願意溝通，大門永遠敞開。

陳吉仲表示，一直跟環團朋友保持聯絡，原本連署書送出前就預定見面，後來他尊重環團，決定在3月18日送出連署書後，再排時間溝通。

他說，環團朋友和他的理念都一樣，都是要非核家園，都是要減煤、降空汙、保護藻礁，在這樣子共識下，絕對有辦法找到雙贏方案，下周二學術界將在中興大學舉辦論壇，經濟部相關單位還有他，都會全程參與。

陳吉仲說，希望透過對話找到雙贏方案，環團只要願意溝通，大門永遠敞開，任何時間都願意坐下來和環保團體溝通，尋找一個最好、可行方案。

陳吉仲 大潭藻礁

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