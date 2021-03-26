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鄭文燦啟示錄？ 顏寬恒89.5公斤要為小孫女減重10公斤

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
前台中立委顏寬恒也在臉書公布體重89.5公斤。還說要為小孫女活得長壽一點，「不求被抱起來，只希望可以抱起孫女，」訂下三個月減重10公斤目標，請全民一起監督他。圖／取自顏寬恒臉書
前台中立委顏寬恒也在臉書公布體重89.5公斤。還說要為小孫女活得長壽一點，「不求被抱起來，只希望可以抱起孫女，」訂下三個月減重10公斤目標，請全民一起監督他。圖／取自顏寬恒臉書

桃園市長鄭文燦在臉書中公開量體重79.8公斤，網友直呼不可能。前台中立委顏寬恒今天也在臉書揭密自己體重89.5公斤。還說要為小孫女活得長壽一點，「不求被抱起來，只希望可以抱起孫女，」訂下三個月減重10公斤目標，請全民一起監督他。

顏寬恒在臉書表示，身為政治人物，總有一些職業傷害；每天早出晚歸，飲食不正常都是沒有辦法避免的。他從政的早，熱愛美食更是家族的傳統，上次看到體重是八字頭，已經是國中的時候了。

最近有那麼多年輕人猝逝的新聞，希望能夠健康，能夠一直陪著小菲比，他在臉書宣布所以，「從來沒想過減肥這件事的我要減肥啦！」

他說，清晨5時39分，自己剛起床，準備叫醒大家，開車送孫女去上學。想到有一天小菲比會走上紅毯，身為外公的自己可以跟她外婆，一起在紅毯的一端哭得滿臉淚痕。

顏寬恆表示，從今天開始，3個月要減重10公斤，希望大家一起監督他。他還自爆，辦公室的同事不太相信他有鋼鐵一般的意志，要求他一定要加一句：「大家下次看到我，可以盡管拿著美食跟我合照，我是不會受到誘惑的！不該吃的我就不會吃！」

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