調查局核定處站級外勤主任名單 「辦案五虎」有望出線

調查局上月發布外勤獨立站主任名單，人審會本周一討論通過處站級主任調升名單，此次人事異動以9職等科長調升10職等站主任為主，相關人事作業已送法務部核定，保防處也進行安調查核，最快今天公布。

調查局上月調整17名獨立站主任後，包括台北市調查處機動站、政經站、大安站、士林站；新北市調查處板橋站、重新站、雙和站；桃園市調查處機場站、台中市調查處豐原站、高雄市調查處岡山、鳳山站都有主任懸缺待派。

據了解，此波站主任升遷名單，呼聲頗高的人選有台北市調查處肅貪科長張冠華、洗錢防制處科長陳志成、新北市調查處犯防科長徐富德、局本部經濟犯罪防制科長陳彥有、局本部毒品防制處科長趙振宇，這五人無論督導偵辦金融犯罪、肅貪或緝毒，績效都相當亮眼，素有「辦案五虎」稱號。

其中張冠華、徐富德、陳彥有、趙振宇均出身北機站，分別偵辦過台開內線交易案、力霸掏空案、中山分局中山一派出所收賄案、史上最大200公斤古柯鹼走私案，辦案經驗豐富，被視為具有帶兵打仗能力。

陳志成擔任台北市調查處機動站副主任期間，偵辦富邦金前投資長蔣國樑涉及渣打併竹商銀內線交易案，後來又借調黨產會清查資金，辦案能力受高層肯定。