北市AZ疫苗數增至9100劑 明天配送、29日開打

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
和平婦幼院區醫護人員接受施打。圖／北市衛生局提供
和平婦幼院區醫護人員接受施打。圖／北市衛生局提供

醫療院所本月22日起針對第一波施打對象，開打AZ新冠肺炎疫苗，中央原本僅核准北市9家醫院為疫苗接種醫院，經北市再申請後，24日新增三總、馬偕醫院，今天又增加北市聯合醫院其他4個院區、國泰醫院及台安醫院，目前北市有17家醫院獲分配疫苗，總計有9100劑。

北市衛生局疾病管制科長余燦華指出，今天新增的醫院有北市聯醫院區包含中興、仁愛、忠孝、陽明院區，以及國泰醫院及台安醫院，北市目前共有17家醫院可接種施打AZ疫苗

余燦華說明，聯合醫院中興院區獲分配到200劑、仁愛400劑、忠孝300劑、陽明200劑，國泰醫院300劑，台安醫院400劑，合計1800劑疫苗；北市聯醫新增4院區及國泰醫院、台安醫院獲分配的疫苗將在明天配送，預計29日開打。

原本獲分配到1500劑的台大醫院，明天將增加100劑，總計共分配到1600劑；北市聯醫和平院區也從原本的400劑增加至500劑。

萬芳醫院有700劑、振興醫院800劑、三軍總醫院700劑、馬偕醫院600劑、和信治癌中心醫院600劑、新光醫院600劑、台北榮民總醫院500劑、北醫附醫400劑、長庚醫院300劑，北市醫院共計將有9100劑AZ疫苗。

新冠肺炎 COVID-19 馬偕醫院 AZ疫苗

延伸閱讀

文姿云、郭婞淳領頭 41運動員首批接種疫苗

藍委指疫苗價格黑箱 莊人祥：到貨前暫不公開

歐盟拓展供應源 審查俄疫苗並接洽中製疫苗

北市分配7100劑AZ疫苗施打 1醫護人員傳身體不適

相關新聞

嘉義市打AZ首日共7人不適 皆已退燒無症狀

嘉義市前天施打首批AZ疫苗，傳出5名醫護人員有發燒、肌肉痠痛等症狀，體溫最高達38.3度，嘉市衛生局今天再獲通報，同1天...

北市AZ疫苗數增至9100劑 明天配送、29日開打

醫療院所本月22日起針對第一波施打對象，開打AZ新冠肺炎疫苗，中央原本僅核准北市9家醫院為疫苗接種醫院，經北市再申請後，...

台帛旅遊泡泡4月1日首航 華航航班時間規畫出爐

台帛旅遊泡泡4月1日首航。華航今天公布確定航班時間，首發當天下午2時30分桃園國際機場出發，晚間7時20分抵達帛琉。後續...

籲快成立疫苗小組 費鴻泰：否則國營事業預算焦土杯葛

質疑新冠肺炎疫苗採購黑箱，國民黨團在衛環委員會突襲提案成立疫苗採購調閱小組，民進黨團雖妥協，但卻預留成立時程由朝野協商決...

解封國境利器！ 衛福部緊急授權首款中和抗體試劑

新冠疫苗於台灣開打今進入第四天，為確認疫苗的有效性以及追蹤體內抗體維持的時間，檢測中和抗體將會是未來重啟國門的重要工具之...

補教師來台最久被確診 專家：應往前追一個月接觸者

國內今天新增三例境外移入新冠肺炎確定病例，其中案1012為補教老師，在台122天，卻因計畫再次出國自費採檢而確診，成為我...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。