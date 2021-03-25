北市AZ疫苗數增至9100劑 明天配送、29日開打
醫療院所本月22日起針對第一波施打對象，開打AZ新冠肺炎疫苗，中央原本僅核准北市9家醫院為疫苗接種醫院，經北市再申請後，24日新增三總、馬偕醫院，今天又增加北市聯合醫院其他4個院區、國泰醫院及台安醫院，目前北市有17家醫院獲分配疫苗，總計有9100劑。
北市衛生局疾病管制科長余燦華指出，今天新增的醫院有北市聯醫院區包含中興、仁愛、忠孝、陽明院區，以及國泰醫院及台安醫院，北市目前共有17家醫院可接種施打AZ疫苗。
余燦華說明，聯合醫院中興院區獲分配到200劑、仁愛400劑、忠孝300劑、陽明200劑，國泰醫院300劑，台安醫院400劑，合計1800劑疫苗；北市聯醫新增4院區及國泰醫院、台安醫院獲分配的疫苗將在明天配送，預計29日開打。
原本獲分配到1500劑的台大醫院，明天將增加100劑，總計共分配到1600劑；北市聯醫和平院區也從原本的400劑增加至500劑。
萬芳醫院有700劑、振興醫院800劑、三軍總醫院700劑、馬偕醫院600劑、和信治癌中心醫院600劑、新光醫院600劑、台北榮民總醫院500劑、北醫附醫400劑、長庚醫院300劑，北市醫院共計將有9100劑AZ疫苗。
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