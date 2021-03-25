賴清德：國家正招募高階製造能力團隊 機械業一起打拚

副總統賴清德今天出席「台灣機械工業同業公會」第29屆第1次會員代表大會，他致詞時表示，目前國家正在招募有高階製造能力的團隊，包括再生能源、5G、半導體及精準醫療等團隊，其中有很多都需要機械業共同來打拚。

今天包括行政院副院長沈榮津、國發會主委龔明鑫、經濟部長王美花、經濟部國貿局局長江文若、立法委員黃國書、蘇巧慧、高虹安、台灣機械公會理事長柯拔希、監事會召集人魏燦文及中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳等都出席同場活動。

賴清德表示，機械公會不僅照顧會員，更成爲政府與數千名會員間的橋梁。這幾10年來，政府一步步協助機械業或製造業達成從自動化、數位化、智能化，到邁向智慧化；也因為機械產業不斷創新研發、加碼投資，才有辦法一舉突破成為兆元產業，對台灣經濟發展及社會穩定深具助益。

賴清德提到，「工業革命4.0」在全世界如火如荼展開，不管是人工智慧、物聯網、雲端運算、大數據分析等，都應用在製造等各層面，未來是一個萬機聯網的時代，而這就是機械公會結合「智慧製造大聯盟」的強項，「也就是我們的機會」。此外，由於地緣政治的改變，許多國家都在尋求一條安全、值得信賴的產業鏈，這也是台灣的機會。

賴清德說，蔡英文總統在2016年上任之後，提出「5加2產業創新」，揭櫫了智慧製造的方向，各部會也全力投入，接著在「六大核心戰略產業」中，不管是再生能源、國防戰略、民生戰備都包括在裡面，換句話說，不僅機械產業的機會來了，國家也需要大家；目前國家正在招募有高階製造能力的團隊，包括再生能源、5G、半導體及精準醫療等團隊，其中有很多都需要機械業共同來打拚。

賴清德認為，機械公會就像人體結構中的骨骼，而電電公會（電機電子工業公會）就像是血管神經一樣；骨骼把人體撐起來，同樣的，機械公會才有辦法把台灣的經濟撐起來。「展望未來，大家一起努力，我們一定要有信心，走出新的一片天。」