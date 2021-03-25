蔡英文點燭光紀念遇難猶太人「台灣永遠不會忘記過去」

為紀念二戰時遭屠殺的600萬猶太人，以色列及德國駐台機構與台灣民主基金會今天共同舉辦「國際大屠殺紀念日」活動。蔡英文總統、台灣民主基金會董事長游錫堃、外交部長吳釗燮、以色列駐台代表柯思畢及德國駐台代表王子陶都出席，一起點亮燭光。

蔡總統今天以英文致詞，她表示，她很欣慰，今年台灣民主基金會首度合辦這場活動，身為一個追求轉型正義和歷史真相國家的領導人，她很感激藉此再次省思大屠殺，並紀念受難者。

蔡總統說，每年我國與國際社會共同追思大屠殺悲劇的罹難者及受累的父母、孩子、家人及親友們，「今天我們要在此重申承諾，永遠不要忘記他們的故事。」

蔡總統說，唯有透過分享這些經歷及回憶，才能反省從這個歷史黑暗時刻得來的教訓，「大屠殺的傷痕提醒我們每一個人都有責任努力，不容許這樣的悲劇再發生。」

蔡總統說，在台灣，首先要正視和認知過去的權威統治，積極保護人權，堅守民主不容妥協的承諾。為了讓後代子孫牢記前車之鑑，我國促進轉型正義委員會持續探究台灣權威統治時期迫害人權的史實，透過保存史料並公開於民，積極尋求歷史真相以平反。去年8月，我國正式成立國家人權委員會，讓台灣的人權保障接軌國際，並全面強化各個政府機關的人權意識。台灣民主基金會也和國內外公民社會等團體組織及學界合作，共同促進人權，倡導民主。

蔡總統強調，「我們的努力展現了台灣面對過去的決心，致力推動轉型正義、民主和人權。保證人權不能止於個別國家的政策，鑑於權威、民粹和極端主義再次在世界各地猖獗，令人憂心，凸顯全球攜手合作推進人權和民主的重要。」

蔡總統表示，以色列辦事處和德國在台協會，每年在台灣舉辦大屠殺紀念活動，這就是和解與和平共存的重要象徵，台灣很榮幸參與，「這個活動提醒我們，工作還沒有完成。台灣永遠不會忘記過去，將與國際社會齊心共築更美好、更包容及更和平的未來。」