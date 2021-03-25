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WHA 5月登場 外交部：累積國際動能 用最恰當方式推案

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
外交部國組司司長吳尚年。記者徐偉真／攝影
外交部國組司司長吳尚年。記者徐偉真／攝影

今年世界衛生大會（WHA）預計將於5月24日登場，外交部國際組織司司長吳尚年今天表示，台灣模式去年的成功防疫受到國際肯定，也讓國際社會體驗到把台灣納入世界衛生組織（WHO）的急迫性和必要性，外交部會在累積國際的動能和聲量下，並考量國際情勢，用最恰當的方式進行推案。

吳尚年今天在外交部例行記者會上回覆媒體詢問今年參與WHA提案情形時表示，美國總統拜登上任後，支持我國參與國際組織，我方樂見美國宣示重返多邊機制，可以預期美國將會扮演更重要國際角色，我國感謝美日等理念相近國家對我國國際參與長久且堅定的支持。

吳尚年說，拜登上台後，美國許多重要官員在不同場合表達支持我國國際參與，也獲得日本、歐盟等理念相近國家呼應，我方會持續爭取更多理念相近國家支持，共同維護以規則為基礎的國際秩序。

吳尚年表示，參與WHO是國人期待，也是政府的既定目標，外交部會秉持專業、務實、有貢獻的精神，持續推動參與今年的WHA，我方會聯合友邦的協助，爭取更多理念相近國家支持，讓國際社會接納台灣的參與，共同為全球多邊體系做出貢獻。

外交部 WHA 拜登

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