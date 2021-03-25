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政院拍板數位發展部 估最快明年第一季可掛牌

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
圖／行政院提供
圖／行政院提供

行政院會今拍板通過數位發展部相關組改修法。行政院政委郭耀煌指出，若立法院順利審查通過，預計最快明年第一季可以掛牌。

郭耀煌表示，數位發展部的掛牌時程，要看立法院何時通過，到時會正式成立籌備處，就業務、人員移撥的細節做確認，並做系統上的建置，預估籌備處成立後的半年到一年內，數位發展部可以正式掛牌。他表示，最快要到明年第一季。

至於究竟要成立數位發展部，還是數位發展委員會，郭耀煌表示，行政院已有積極與立委做協調，現在應該是大家都可以接受部的成立。

郭耀煌指出，成立數位發展部的優勢在於，面對數位發展，有很多新興且複雜的業務，例如資通安全、資料治理等，甚至要推動新的應用，必須要有充分的執行力，須有專業專責的機關來執行，不單純是協調問題。

他並解釋，有部分人士認為利用委員會的形式，再分工給相關部會執行即可，不過他認為，若能統一事權，推動效率會比較高。他舉例說，原先資通安全是由資安處負責，資料開放則落在國發會資管處，但兩者是息息相關的，如果能統一到一個部之下，效率會更高。

郭耀煌表示，在產業推動上也是一樣，例如5G的IOT應用，不僅跟NCC有關，也跟經濟部有關，如果能統整到數位發展部來推動，會更有效率。

至於在跨部會協調上，他認為，數位發展部會是未來負責國家數位發展政策的規劃、協調、推動的部會，將來資通安全管理法的主管機關也會設定為數位發展部，可依法定職掌來跟各部會來合作，落實相關業務，同時行政院也有跨部會協調機制，「整個跨部會協調的機制還是完備的」。

數位發展部 行政院

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