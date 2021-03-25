台灣選民升級成2.0版？孫大千：國民黨別高興太早

台灣民意基金會所發布民調，蔡政府滿意高，但過半民眾挺公投，國民黨前立委孫大千今在臉書出，再一次的證明，台灣的選民已經升級成為2.0版。促成選民升級最重要重要的原因，就是選民結構已經徹底改變，由於傳統選民快速凋零，而年輕世代大幅增加。

但孫大千說，不過，國民黨也不必高興的太早，如果國民黨沒有辦法全面投入公共議題，提出符合年輕世代所支持的價值理念，這些背離民進黨而去的選民，也不會選擇支持國民黨。

孫大千指出，2.0版選民具備下列的特點：一、沒有特定的政黨傾向和藍綠立場。二、支持進步、覺醒、改革的價值。三、堅持台灣優先，以中華民國為最大公約數。四、不看傳統媒體，透過網際網路獲得訊息。

孫大千表示，正因如此，民調才會顯示出蔡英文政府的高滿意度和兩項公投的高支持度，這樣看似矛盾的民調結果，其實正是2.0版選民特質的實際體現。

然而，如果民進黨仍然自恃防疫紅利所得到的高施政滿意度，而鐵齒選擇在兩項公投中與年輕世代全面對決，繼續用裝糊塗的話術來轉移焦點，民進黨和年輕世代的裂痕勢必難以彌補。