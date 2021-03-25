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政院拍板成立數位發展部！科技部改為國科會

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
科技部將改為國家科學及技術委員會。本報資料照片
科技部將改為國家科學及技術委員會。本報資料照片

蔡總統去年於就職演說中宣示將成立數位發展部行政院會今通過數位發展部等相關組織調整法案，將送立法院審議。除了確定成立數位發展部，同時將科技部改為國科會，也修正「中央行政機關組織基準法」，上調委員會總數，並將常務副首長人數改為至多3人。

行政院推動組改，今通過第一階段組改，行政院會今通過國防部、科技部、數位發展部暨所屬三級機關（行政法人）組織法、行政院組織法及中央行政機關組織基準法（修正）草案等16項法案，將送請立法院審議。

在數位發展部方面，將整合通傳會的通訊傳播基礎建設、電信產業發展與輔導，交通部的通訊整體資源規劃、經濟部的資安、AI、軟體、數位內容、電子商務、系統整合等產業發展與輔導，國發會的智慧政府、開放資料，以及行政院資安處的資通安全等業務。

同時，行政院也確立，數位發展部的新增業務，包括數位轉型、數位法制、資料治理、人才培育，以及監理沙盒等。數位發展部下將新設資通安全署，並新設行政法人國家資通安全研究院，並納入原有財團法人，包括資訊工業策進會、電信技術中心，和台灣網路資訊中心。

行政院政委郭耀煌指出，數位發展部有三大施政目標，包括，確保國家資通安全、促進數位經濟發展，以及加速國家數位轉型。

人事總處說明，數位發展部扮演國家數位發展領航者角色，將原分屬相關機關的資訊、資安、網路、通信和傳播等產業輔導及發展業務，移至新設該部主管，並規劃新增的重要數位基礎業務。其下設置資通安全署統籌政府整體資安治理架構，將資安資源與管理向上集中，另外設置行政法人國家資通安全研究院，擔負國家資安技術智庫幕僚。

行政院也提出行政院組織法修法，確定刪除科技部。人事總處指出，科技部將改為國家科學及技術委員會，以強化跨部會科技發展事務整合功能，提升科技施政效能，未來將由政務委員兼任主委。

而在中央行政機關組織基準法的修法方面，將修正委員會數目上限，從8個改為9個，並調增三級機關常務副首長人數，從副首長1人或2人，改為至多3人，以因應部分三級機關的全國業務。

行政院。本報資料照片
行政院。本報資料照片

行政院 數位發展部 資安

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