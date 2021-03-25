政院拍板成立數位發展部！科技部改為國科會
蔡總統去年於就職演說中宣示將成立數位發展部，行政院會今通過數位發展部等相關組織調整法案，將送立法院審議。除了確定成立數位發展部，同時將科技部改為國科會，也修正「中央行政機關組織基準法」，上調委員會總數，並將常務副首長人數改為至多3人。
行政院推動組改，今通過第一階段組改，行政院會今通過國防部、科技部、數位發展部暨所屬三級機關（行政法人）組織法、行政院組織法及中央行政機關組織基準法（修正）草案等16項法案，將送請立法院審議。
在數位發展部方面，將整合通傳會的通訊傳播基礎建設、電信產業發展與輔導，交通部的通訊整體資源規劃、經濟部的資安、AI、軟體、數位內容、電子商務、系統整合等產業發展與輔導，國發會的智慧政府、開放資料，以及行政院資安處的資通安全等業務。
同時，行政院也確立，數位發展部的新增業務，包括數位轉型、數位法制、資料治理、人才培育，以及監理沙盒等。數位發展部下將新設資通安全署，並新設行政法人國家資通安全研究院，並納入原有財團法人，包括資訊工業策進會、電信技術中心，和台灣網路資訊中心。
行政院政委郭耀煌指出，數位發展部有三大施政目標，包括，確保國家資通安全、促進數位經濟發展，以及加速國家數位轉型。
人事總處說明，數位發展部扮演國家數位發展領航者角色，將原分屬相關機關的資訊、資安、網路、通信和傳播等產業輔導及發展業務，移至新設該部主管，並規劃新增的重要數位基礎業務。其下設置資通安全署統籌政府整體資安治理架構，將資安資源與管理向上集中，另外設置行政法人國家資通安全研究院，擔負國家資安技術智庫幕僚。
行政院也提出行政院組織法修法，確定刪除科技部。人事總處指出，科技部將改為國家科學及技術委員會，以強化跨部會科技發展事務整合功能，提升科技施政效能，未來將由政務委員兼任主委。
而在中央行政機關組織基準法的修法方面，將修正委員會數目上限，從8個改為9個，並調增三級機關常務副首長人數，從副首長1人或2人，改為至多3人，以因應部分三級機關的全國業務。
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