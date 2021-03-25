帛琉總統周日抵台 訪台期間將南下參訪船舶製造

今年8月28日將舉行公投綁大選、反萊豬、核四重啟和護藻礁的四大公投投票，成敗可能攸關藍綠消長，相關議題也被國民黨上下視為重中之重。與此同時，國民黨主席選舉預計在7月底投票，決定未來4年國民黨主席誰屬。不過儘管黨中央全力為公投造勢，其餘已表態或可能參選主席的黨內要角，卻對公投顯得十分被動。國民黨中央證實，各「天王」們對公投確實顯得消極；而也有黨內人士分析，會發生這種情況，其實不能歸咎於單方，而是現在「時機敏感」所致。

2021-03-25 11:31