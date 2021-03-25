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台中、苗栗4月6日起供五停二 蔡英文呼籲節約用水

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
中部水情不佳，台中、苗栗從4月6日起將採分區「供五停二」用水。本報資料照片，記者黃仲裕／攝影
中部水情不佳，台中、苗栗從4月6日起將採分區「供五停二」用水。本報資料照片，記者黃仲裕／攝影

水情嚴峻，台中、苗栗從4月6日起將採分區「供五停二」用水。蔡英文總統今天在臉書上表示，請大家一起節約用水，也謝謝產業界的參與，在維持正常生產下，一起來達成節水目標。

蔡總統說，雖然昨天中部有難得的降雨，不過，面對56年來最大的旱象，沒有鬆懈的空間。從去年起，經濟部就啟動應變機制，至今調度節水累積達8億噸、大約是4座石門水庫的水量。包括完成板二供水計畫、桃竹備援管線工程，確保水資源的穩定調度；完成新竹緊急海淡機組，也在台中等地啟動海水淡化機組的設置，全面增加新水源；啟用抗旱水井、增加伏流水供應，用多元的方式來應急；加速再生水廠、淨水設備的設置，回收利用寶貴水資源。

蔡總統說，不過，即使從去年努力抗旱到今年，根據中央氣象局的降雨預測，挑戰依然很大。昨天下午，旱災中央災害應變中心進一步宣布，4月6日起，台中、苗栗的水情燈號將調整為紅燈，以節水15%為目標，啟動「供五停二」分區供水。

蔡總統表示，「我要請大家一起節約用水，也要謝謝產業界的參與，在維持正常生產下，一起來達成節水目標。防疫經驗告訴我們，只要團結，就能發揮力量，突破難關，這一次，我們也會克服挑戰。」

石門水庫 抗旱 水資源

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