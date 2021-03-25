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鄭文燦體重79.8公斤網不信 醫師：胖不胖關鍵是它
桃園市長鄭文燦昨(24)日在臉書公布近日大家關心的體重問題。透過影片實測結果是79.8公斤，讓眾多網友跌破眼鏡，直呼不可能的同時，也有醫師透過臉書表示，其實還必須測量體脂，才能知道問題出在哪裡。
醫師陳志金在臉書粉絲團《Icu醫生陳志金》說，兩個一樣身高和體重的人，體脂比率高的人看起來就會比較胖！1公斤脂肪的體積是1公斤肌肉的3倍！所以大家疑惑市長體重竟然才79.8公斤，讓狂猜市長「看起來」應該有100公斤的網友慘遭打臉，重點就在鄭文燦是因為體脂肪高，肌肉量低的關係。
陳志金建議市長平時應該勤練重訓，朝向「增肌減脂」的目標，即使肌肉量增加、體脂肪減少後的「體重數字」並未改變，在視覺上也會「顯瘦」許多。陳志金認為，一個人看起來「胖不胖」，關鍵不只是體重，更重要的還有體脂比率。
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