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接種AZ疫苗5分鐘內急性過敏 醫護人員住進加護病房

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
AZ疫苗昨天正式開打。記者楊雅棠／攝影
AZ疫苗昨天正式開打。記者楊雅棠／攝影

國內開打ＡＺ疫苗後，嚴重不良反應個案情況首度曝光。一名醫師透露，北部某醫學中心一名四十多歲護理師，於今天早上接種ＡＺ疫苗後不到十秒，出現急性過敏反應，全身起疹、臉部紅腫、喉嚨腫脹、心悸等劇烈反應，醫師立即給予氣管擴張劑，緊急搶救，生命跡象穩定後，將該個案送進加護病房觀察。

對此，指揮中心發言人莊人祥表示，下午確實收到一例類似情節的不良反應通報案例，至於是否歸類在嚴重反應，將再進一步了解。

該名不願透露名行的醫師表示，該名醫事人員屬於容易過敏體質，接種前評估並無異常，不料，接種後立即出現過敏反應， 整個過程不到十秒鐘，院方施以急救，給予氣管擴張劑，二到三小時後症狀緩解，被送至加護病房觀察治療，診斷為「過敏性休克」（anaphylaxis）。

記者向該醫院求證此事，院方指出，該名醫事人員是在打針後的五分鐘出現過敏反應，較嚴重症狀為「全身起疹」及「心悸」，心跳瞬間飆至每分鐘一百三十到一百四十下，現場的醫護人員立即給予適當處置。

院方強調，該案不屬於「過敏性休克」，因為並未插管或動脈導管等，應屬於「急性過敏反應」。

台大兒童醫院院長黃立民表示，接種疫苗引發過敏性休克的機率約十萬分之一，此次台灣拿到十一點七萬劑ＡＺ疫苗，可預期會出現一、二例過敏性休克案例，如果開打第二天就出現有嚴重不良反應，這「有點太快了」，就像第二次買愛國獎券就中獎一樣。

黃立民表示，若台灣僅施打十一點七萬劑疫苗，出現二例以上的過敏性休克的案例，可能有兩大原因，一為此批疫苗有問題，二為國人體內已有腺病毒或新冠病毒等抗體，打進疫苗才會出現過敏性休克的反應。

指揮中心最新統計，截至今天中午為止已有三二一八人接種ＡＺ疫苗，昨天則有一六三八人接種，比第一天多，若單純分析昨天接種人數的所在縣市，以桃園市接種四二二人最多，其次依序為高雄市三二五人、台中市二六八人。

疫苗 過敏反應 醫師

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