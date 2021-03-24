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黃敏惠兒子曝PO文完接母電話 為貪官寄生市府給這建議

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（右）的兒子臉書貼文，透露在電話中有給母親一些人事爭議的意見。圖為今天黃敏惠出席活動。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（右）的兒子臉書貼文，透露在電話中有給母親一些人事爭議的意見。圖為今天黃敏惠出席活動。記者林伯驊／攝影

嘉義市政府吳姓前機要專員涉貪汙被起訴，再被爆出他的妻子、3名兒女及媳婦都任職市府，市長黃敏惠昨天強調市府發生廉能問題會檢討，用人都依照人事相關法規；兒子蔡佳叡今天臉書貼文，建議除國考錄取以外，可訂定制度限制在同一個單位底下、1個家庭最多幾個人任職。

34歲的蔡佳叡昨天就PO文說「我媽用人不當是事實，確實該道歉、檢討」，並指吳姓前專員早在前市長涂醒哲時代就收賄，「人品問題，每一個首長都責無旁貸，我媽在上任後還延攬重用，這就是我媽的問題，前任、現任首長本來就都該檢討」，他也說對母親的用人很有疑問，但基本上從不過問人事案。

蔡佳叡今接受本報記者訪問，透露平時沒特別關注母親的新聞，昨天反而是朋友先詢問「還好嗎」，他才知道此新聞，看完後便PO文，大約隔半小時，母親就打電話來說「怎麼沒稍微先討論一下！」也有表達一下立場，電話中他則表達此事有社會觀感的問題。

由於蔡佳叡今天PO文提及，電話中建議母親「希望可以訂定制度，在同一個機關底下，一個家庭最多可以幾個人任職」；他受訪解釋，同個家庭這麼多人任職市府，恐怕不會是單一事件，才認為可以訂定制度，除國考身分之外，約聘雇人員同一機關就2個人，比較符合社會大眾期待。

蔡佳叡還說，訂下制度希望不只行政命令，最好議會通過成自治條例，讓嘉義市成為典範、其他縣市跟進，對台灣整個政府改革是好事情，民眾也會認同。

不過他直言，訂相關制度恐會牽扯到政治層面、遭遇民代或官員反彈，實際去做會發現困難的一面，就如同帶職參選常有人罵，至今卻沒遊戲規則，只是他覺此次是很好契機來推動，畢竟民意會支持的。

至於是否常跟母親談論施政？蔡佳叡透露基本上不太會，因自己有工作也滿忙的，除非有一些比較大的事件，例如先前韓國瑜競選總統，不過他的臉書發文並不會經過母親同意。

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