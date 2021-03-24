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韓國瑜談軍校生抗癌：他因大病對生命有不同層次的認知

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導

高雄市前市長韓國瑜本周六將推出「韓先生來敲門」第六集，這次他訪談了一位20歲的國防大學軍校生Henry，Henry去年3月診鼻咽癌4期被除役，讓原本立志成為均人的他痛苦萬分，因為這場大病讓她對生命有了不同層次的認知，幸好有女友一路不離不棄的陪伴，現在他逐漸恢復健康，也與女友開了Podcast頻道「好享簡單」，分享心路歷程。

韓國瑜表示，病魔不但讓Henry痛苦萬分、徹夜難眠，治療的過程更是充滿艱辛，不僅皮膚嚴重燒傷、脫皮，吞嚥時也常伴隨著劇痛，導致變得非常厭食，如此年輕的靈魂，因為這場大病，對生命有了不同層次的認知，「當生命只剩下苦澀，他依然能夠克服，在這個年輕人的身上，讓我們感受到三個字：了不起」。

韓國瑜說，幸好，Henry的女友小綠一路始終不離不棄的陪在他身邊，如今Henry的身體逐漸恢復健康，他與小綠一起開了一個Podcast頻道「好享簡單」，裡面記錄了Henry一路走來面對疾病的心路歷程，小綠也分享了許多陪伴者的心聲。

韓國瑜 復健

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