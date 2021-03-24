公投「決戰八月」 蔡英文：持續理性溝通

藻礁、重啟核四等4項公投極可能成案在八月一起登場投票，民進黨是否會提初對案因應受矚目。據轉述，今天民進黨中常會並未對此有具體討論，除了黨秘書長林錫耀再次說明305場「國政論壇」流程；蔡英文總統表示，應好好說明，讓人民了解施政內容，避免公投案變成國民黨操作的議題。

綠營內部盼正面迎擊、正面論述，要舉辦三、四百場下鄉說明會；民進黨立院黨團總召柯建銘說，「希望每個立委都是種子教官，清楚傳達政策」。也有民進黨立委認為，對照以前罷免或公投連署，曾出現幽靈人口、死亡連署等現象，要求中選會應落實把關。

民進黨今天中常會中也邀請工研院產業科技國際策略發展所所長蘇孟宗，以「從全球產業科技發展趨勢看台灣的機會與挑戰」為題進行專案報告。蔡英文在報告後表示，去年雖然受到疫情的衝擊，但是在全民防疫努力以及產業的高度韌性、快速因應調適下，台灣的經濟表現在國際間名列前茅，今年一月的景氣對策信號已經連續亮起第二個黃紅燈，反映國內經濟正持續增溫中。

蔡英文說，面對AI、5G、數位轉型、電動車、精準醫療等全球新的產業科技趨勢，不僅民間企業要積極進行生產供應鏈的創新布局，政府也要找出提高附加價值的產業戰略路徑。從「五加二產業創新」到「六大核心戰略產業」，持續就人才、資金、法規等面向開放，同時也要確保水電供應穩定，營造有利產業發展的強韌生態。

蔡英文指出，今年疫情可望更進一步獲得控制，主計總處也上修今年經濟成長率到4.64%。在民眾逐步恢復正常生活消費、經濟邁向復甦之際，我們有信心透過產業超前部署，讓台灣在後疫情時代，把握先機，不但讓世界看到台灣，更要讓世界需要台灣，打造台灣成為全球產業合作的關鍵夥伴。